Copa Mundial Sub-15: Los juveniles de Uzbekistán caen ante Ghana

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Copa Mundial Sub-15: Los juveniles de Uzbekistán caen ante Ghana

Organizado por la FIFA, Copa Mundial Sub-15 en el marco de la cual la selección juvenil de Uzbekistán se enfrentó a Ghana, considerada una de las mejores escuelas de fútbol del continente africano. En un encuentro intenso y lleno de goles, el equipo rival selló una victoria contundente por 4:1.

El partido comenzó con gran intensidad, pero los ataques rápidos y la experiencia de los jugadores ghaneses fueron determinantes para decidir el resultado.

Desarrollo del partido: tres goles en 5 minutos y mucha lucha

La primera parte se jugó a un ritmo muy alto y ambos equipos lograron cambiar el marcador rápidamente:

  • La presión rápida del rival: Los ghaneses tomaron la iniciativa desde los primeros minutos, marcando dos goles consecutivos en los minutos 11 y 15 (2:0);

  • La respuesta prometedora de Solomin: Un minuto después, en el minuto 16, Aron Solomin anotó para reducir la distancia y meter a nuestros representantes de nuevo en el partido (2:1);

  • Los golpes decisivos en la segunda parte: Tras el descanso, los juveniles de Uzbekistán intentaron empatar, pero la selección de Ghana aprovechó al máximo sus oportunidades, marcando dos goles más para establecer el 4:1 definitivo.

Una gran lección de experiencia para los jóvenes

Aunque el marcador fue abultado, este duelo contra uno de los equipos más físicos y rápidos del mundo servirá como una importante lección internacional para nuestros jóvenes futbolistas. Se espera que el cuerpo técnico analice los errores cometidos para preparar los próximos encuentros.

Ficha del partido:

Copa Mundial Sub-15 de la FIFA

Ghana — Uzbekistán 4:1

  • Goles: Ghana (11', 15', segunda parte) — Aron Solomin (16').

  • Alineación de Uzbekistán: Timur Abdujalilov, Muhammadali Lufullayev, Ilhom Mirzayev, Mirjalol Farxodov, Aron Solomin, Roman Ayzattulov, Muhammadaziz Yusufov, Behzod To‘xtasinov.

Copa Mundial Sub-15FIFAUzbekistánGhanaAron Solomin
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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