La policía ahora en el cielo: EE. UU. adopta su primer «coche patrulla volador»

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La policía ahora en el cielo: EE. UU. adopta su primer «coche patrulla volador»

En Florida Polytechnic University el departamento de policía está marcando un hito tecnológico en la seguridad y respuesta a emergencias. La institución está incorporando un Jetson ONE vehículo eléctrico de despegue vertical para patrullar el campus.

Descrito como un «coche eléctrico volador», este equipo compacto permite a los oficiales llegar a zonas de difícil acceso en cuestión de minutos.

Capacidades técnicas y seguridad del «coche eléctrico volador»

El Jetson ONE es un vehículo eléctrico compacto con capacidad de despegue y aterrizaje vertical (VTOL):

  • Potencia de motores y velocidad: Equipado con 8 potentes motores eléctricos, puede alcanzar una velocidad de 100 km/h en vuelo;

  • Autonomía y peso: Con un peso de solo 115 kg incluyendo baterías, el dispositivo puede volar durante unos 20 minutos con una sola carga;

  • Sistema de alta seguridad: Ante cualquier fallo, el aparato cuenta con un sistema de aterrizaje automático de emergencia y un paracaídas balístico para proteger al piloto.

3 años de espera evitados: ¿Por qué la policía?

En California con sede en Jetson la demanda de este vehículo personal es tan alta que existe una lista de espera de 3 años:

  • Entrega prioritaria: La empresa dio prioridad al pedido de la universidad, entregándolo mucho antes de lo previsto;

  • Hacia tareas prácticas: Hasta ahora, el Jetson estaba destinado al ocio. El CEO, Stephan D'haene, afirma que la capacidad de ingeniería de la universidad es el campo ideal para probar esta tecnología en condiciones reales.

Este proyecto innovador demuestra que los vehículos aéreos eléctricos personales están pasando del ocio a sectores vitales como el rescate y la patrulla policial.

Puede ver el vuelo y la presentación del dispositivo en el video Florida police introduce Astro flying vehicle . Este material muestra las capacidades y el diseño del Jetson ONE adoptado por la policía de la Florida Polytechnic University.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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