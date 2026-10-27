El Pakhtakor cae en la tabla tras perder ante el outsider Air Force

En el marco de la 3ª jornada de la fase de grupos de la AFC Champions League Elite, el campeón de la Copa de Uzbekistán, « Pakhtakor » visitó al equipo iraquí « Air Force » fuera de casa. En el encuentro disputado en Bagdad, los de Taskent perdieron inesperadamente por un marcador mínimo de 0-1.

Tras haber empatado en las dos primeras jornadas y sumar 2 puntos, los «Leones» cayeron al 12º puesto de la tabla tras esta derrota. El club iraquí, que antes del partido ocupaba el último lugar (16º) sin puntos, alcanzó los 3 puntos y ascendió a la 10ª posición.

El minuto 70 que decidió el destino del partido

El encuentro en Bagdad comenzó con un juego tenso y cauteloso:

Estrellas iraquíes contra su antiguo club: Bashar Resan y Ayman Hussein fueron titulares con el club de Taskent frente al equipo de su país natal;

Minuto 70 — El gol decisivo de Abdulamir: En el minuto 70 de un partido muy disputado, el capitán local, Saad Abdulamir, abrió el marcador. Tras una jugada a balón parado, logró batir la portería de Sanjar Kuvvatov;

Cambios tardíos: Aunque los pupilos de Kapadze aumentaron la presión con la entrada de Hamdamov, Alijonov y Chinedu en los minutos finales, no lograron igualar el marcador.

Situación en la tabla de la AFC Elite y peligro de quedar fuera de los play-offs

Este resultado afectó significativamente las posibilidades de los equipos a nivel continental:

El descenso del « Pakhtakor »: Con solo 2 puntos tras 3 jornadas, el equipo capitalino queda fuera de la zona de play-offs y cae al peligroso 12º puesto;

El ascenso del « Air Force »: Tras dos derrotas consecutivas, los locales celebraron su primera victoria en la competición y subieron al 10º lugar.

AFC Champions League Elite. 3ª jornada