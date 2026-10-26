Diseñadores británicos reinventan el ajedrez con un tablero cilíndrico giratorio

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Diseñadores británicos reinventan el ajedrez con un tablero cilíndrico giratorio

El estudio de diseño británico Design by Joffey ha presentado un proyecto inusual que propone un nuevo enfoque para el juego de ajedrez. Los diseñadores han transformado el tablero convencional en una instalación con forma de cilindro giratorio. Este concepto podría cambiar las reglas tradicionales del juego, aunque todavía no se han desarrollado reglas específicas para este nuevo ajedrez.

Como parte del proyecto, el tablero de ajedrez estándar se ha creado como una escultura cilíndrica. Las piezas de ajedrez están equipadas con imanes para evitar que se caigan al moverlas o al girar el tablero. Esta solución permite fijar las piezas sobre la superficie curva y continuar la partida en este formato.

La peculiaridad del tablero cilíndrico es que los jugadores no pueden ver todas las casillas simultáneamente. Por ello, deben girar el tablero constantemente para observar la situación del juego. Los diseñadores pretenden introducir una novedad en la lógica tradicional del ajedrez precisamente a través de esta característica.

Tablero de ajedrez cilíndrico de casillas azules y blancas con piezas de ajedrez fijadas.

Sin embargo, aún se desconoce cómo se puede aplicar esta idea en la práctica. Los autores no han desarrollado nuevas reglas para el tablero cilíndrico. Por lo tanto, cómo mover las piezas, dar jaque mate al oponente y llevar a cabo la partida sigue siendo una incógnita.

El diseño del conjunto también presenta una solución original. Los diseñadores han utilizado el color azul en lugar del negro que se emplea habitualmente en el ajedrez. El contraste entre el azul y el blanco permite distinguir las piezas fácilmente. Al mismo tiempo, se ha mantenido la apariencia tradicional de las piezas. Por lo tanto, los jugadores no necesitan volver a aprender o memorizar la forma del caballo, la reina y las demás piezas.

Por ahora, este proyecto sigue siendo solo un concepto. No está prevista su producción en masa. Por ello, es posible que los aficionados al ajedrez no puedan jugar en un tablero cilíndrico giratorio en un futuro próximo.

Design by JoffeyAjedrezDiseñoInnovaciónConcepto
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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