Islom Ismoilov explica las razones de la dolorosa derrota ante el Al-Ittihad

En el marco de la 3ª jornada de la AFC Elite Champions League, en el duelo central disputado en Fergana, el Neftchi perdió de forma frustrante por 1-2 ante el club saudí Al-Ittihad, repleto de estrellas. Tras el encuentro, el entrenador principal del equipo local Islombek Ismoilov participó en la rueda de prensa, donde ofreció su opinión detallada sobre el desarrollo del partido, los errores simples en los goles y los problemas de plantilla del equipo.

Según el técnico, los jugadores de Fergana realizaron un gran trabajo en el campo y, tácticamente, no tuvieron nada que envidiar a un rival de clase mundial, mereciendo al menos un punto.

«Encajamos goles de la nada»: El entrenador enumera los factores de la derrota

Islom Ismoilov se refirió especialmente al tiro libre del minuto 90 y a las otras situaciones concedidas:

Un partido que no merecía la derrota: «Fue una derrota muy dolorosa. Nuestro equipo no merecía esto. Nuestros jugadores hicieron un gran esfuerzo, pero el gol encajado en los últimos minutos nos privó de los puntos. Un empate era el resultado mínimo merecido»;

El castigo a los errores simples: «Ambos goles encajados llegaron en situaciones muy simples. En el primero, nuestros defensas debían ganar el balón. Al final del partido, nos metimos en problemas nosotros mismos. El rival no lograba avanzar, pero dos pérdidas de equilibrio nos costaron caro»;

La dificultad del calendario apretado: «Estamos pasando por un momento muy difícil. Jugamos dos partidos muy exigentes en tres días: primero contra el Pakhtakor, y luego inmediatamente contra Al-Ittihad. Pero no nos detendremos, analizaremos los errores y seguiremos luchando».

¿Por qué fallaron los contraataques? Las estrellas del Al-Ittihad y la situación de Forss

El entrenador respondió abiertamente a las preguntas de los periodistas sobre la falta de fluidez en las transiciones rápidas y el desempeño de Marcus Forss:

La gran maestría del rival: «La razón por la que dudamos en las transiciones rápidas es que el rival está compuesto por estrellas de nivel mundial. Tienen gran experiencia, cerraron bien los espacios y ejercieron una presión intensa. A pesar de ello, creamos muchas ocasiones durante la primera parte y a lo largo del juego»;

Lesiones en ataque y Forss: «Debido a las lesiones de Marushich y Peritsa, no teníamos otra opción: solo quedaba Marcus Forss y un joven delantero que aún no está listo para este nivel. Forss presionó mucho y gastó mucha energía. En una escala del 1 al 10, su actuación se puede evaluar con un 7-8. Danilo Luis, que jugaba contra él, tampoco es un jugador cualquiera»;

El Neftchi no se rindió: «No se puede decir que el rival nos haya superado totalmente. Quizás tuvieron la posesión, pero la superioridad no fue evidente. Nuestros muchachos demostraron en la práctica que pueden luchar de igual a igual contra cualquier rival».

Tesis de la rueda de prensa de Islom Ismoilov