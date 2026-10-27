73 goles en una temporada: Harry Kane recibe el Trofeo Gerd Müller en Londres
En la ceremonia del Balón de Oro 2026 celebrada en el prestigioso teatro Palladium de Londres, se anunció oficialmente al máximo goleador de la temporada. El delantero del Bayern Múnich y de la selección nacional de Inglaterra Harry Kane fue reconocido como el delantero más prolífico de la temporada 2025/26, recibiendo el legendario Trofeo Gerd Müller(Gerd Müller Trophy).
Este premio se otorga al jugador que ha marcado más goles con su club y selección durante el año, y en esta ocasión, el rendimiento inigualable del goleador inglés no dejó opción a sus rivales.
Eficacia fantástica: 73 goles y la cima de los goleadores
Las estadísticas del delantero de 33 años en la temporada terminada se han convertido en una cifra única para el fútbol moderno:
Récord de temporada: Harry Kane logró anotar un total de 73 goles en competiciones oficiales con su club y selección durante la temporada 2025/26;
Estabilidad constante: El delantero demostró una eficacia constante en la Bundesliga, competiciones europeas y a nivel internacional, convirtiéndose en el arma principal del ataque de su equipo;
Reconocimiento simbólico: El hecho de que el premio lleve el nombre de la leyenda del club muniqués, Gerd Müller, y que lo gane el actual delantero del Bayern, dio al evento un significado histórico especial.
Balón de Oro 2026: Harry Kane y el Trofeo Gerd Müller
Indicador
Detalles
Nombre del premio
Trofeo Gerd Müller (Gerd Müller Trophy)
Ganador
Harry Kane (Inglaterra / Bayern Múnich)
Edad
33 años
Goles en la temporada
73 goles
Lugar de la ceremonia
Teatro Palladium, Londres (Gran Bretaña)
Estatus del premio
Máximo goleador de la temporada 2025/26
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