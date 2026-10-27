En la prestigiosa ceremonia que se celebra en Londres, capital de Inglaterra, el Balón de Oro 2026 ha anunciado oficialmente al mejor portero del planeta. El legendario Trofeo Yashin ha sido otorgado al guardameta de la selección nacional de España y del Athletic Club de Bilbao, Unai Simón.Sus actuaciones invaluables y su fiabilidad durante la Copa del Mundo estival le han valido el galardón más importante del fútbol mundial para un portero.

Un solo gol encajado en el Mundial: el recital histórico de Simón.

El portero español demostró una regularidad fenomenal la temporada pasada, especialmente con la selección nacional:

Campeón del mundo:

Unai Simón levantó el trofeo supremo, la Copa del Mundo, con España durante el torneo estival; Defensa de hierro — 1 solo gol encajado:

A lo largo del torneo, los rivales solo lograron marcar una vez contra la «Roja». Las paradas decisivas de Simón fueron la base del éxito del equipo; Superando a la competencia:

Según los resultados de la votación, el portero español superó a candidatos de renombre como Thibaut Courtois (Real Madrid), Emiliano Martínez (Chelsea), Matvey Safonov (PSG) y David Raya (Arsenal). Cata Coll — mejor portera del año en el fútbol femenino

La mejor portera del fútbol femenino también fue premiada durante el evento:

El triunfo de la portera del FC Barcelona:

El prestigioso trofeo del fútbol femenino fue entregado a la portera del club catalán FC Barcelona, Cata Coll. Hegemonía de la escuela española de porteros: El hecho de que los trofeos masculinos y femeninos recayeran en porteros españoles confirma una vez más la excelencia del país en esta posición.

Balón de Oro 2026: Resultados del Trofeo Yashin Indicador

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