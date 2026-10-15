El club de Bayern Múnich y su estrella principal, el goleador inglés Harry Kane han llegado a un acuerdo de principio para extender su contrato actual. Según la información del famoso insider Fabrizio Romano el nuevo acuerdo se extenderá hasta el verano de 2029. La directiva del club muniqués está finalizando toda la documentación necesaria. Se espera un anuncio oficial en breve.

Felicidad familiar y adaptación perfecta

La fuente destaca que el delantero de 33 años y su familia están plenamente satisfechos con su vida en Alemania y las condiciones en Múnich. Harry Kane llegó al Bayern en el verano de 2023 procedente del Tottenham Hotspur en medio de una gran expectación. En muy poco tiempo, se ha convertido no solo en la principal arma ofensiva del equipo, sino también en

la gran estrella de la Bundesliga. Eficacia fantástica: casi un gol por partido

Los registros del capitán de la selección inglesa con la camiseta del Bayern son asombrosamente altos para el fútbol moderno:

Balance general:

Kane ha disputado un total de 156 partidos con el Bayern en todas las competiciones, logrando marcar 154 goles; Temporada 2025/26 de ensueño: La temporada 2025/26 fue especialmente brillante para el jugador: anotó

36 goles en 31 partidos de Bundesliga y 14 tantos en 13 encuentros deChampions League demostrando una vez más que es el delantero más prolífico del continente. Éxitos y récords: la era dorada en Múnich La carrera de Harry Kane en Alemania está llena de trofeos individuales y colectivos: Trofeos colectivos:

El delantero ha sido

dos veces campeón de Alemania

(ganador de la Bundesliga) con el Bayern, además de levantar la Copa de Alemania y la Supercopa nacional; Reconocimientos personales: Ha sido máximo goleador de la Bundesliga durante tres temporadas consecutivas y ha ganado el prestigioso

Bota de Oro europea en dos ocasiones. La renovación de Kane con el Bayern hasta 2029 es uno de los pasos estratégicos más importantes para mantener la hegemonía del club en la Champions League y las competiciones nacionales. bo‘ldi hamda Yevropaning bosh to‘purari sifatida ikki marta nufuzli «Oltin butsa» sovriniga sazovor bo‘ldi.

«Bavariya»ning Keyn bilan shartnomani 2029 yilgacha uzaytirishi klubning yaqin yillarda Chempionlar Ligasi va ichki musobaqalardagi gegemonligini saqlab qolishga qaratilgan eng muhim strategik qadamlaridan biri bo‘ldi.