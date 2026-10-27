En la región de Jersón, que permanece bajo control de las tropas rusas, Oleshky entró en vigor un régimen de alto el fuego temporal alrededor de la ciudad a partir del 27 de octubre de 2026. Este acuerdo, confirmado oficialmente por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania y el Ministerio de Defensa de Rusia, contempla la entrega de ayuda humanitaria urgente y la preparación para la evacuación segura de los civiles atrapados en un asedio severo.

El alto el fuego comenzó a las 03:00 hora de Kiev y a las 04:00 hora de Moscú.

Propuesta de EE. UU. y mediación de Melania Trump

Washington y la primera dama de EE. UU. desempeñaron un papel clave en la consecución de este acuerdo humanitario único:

Establecimiento de fechas: El presidente ucraniano Volodímir Zelenski informó que las fechas para el alto el fuego (27 de octubre) y el inicio de la misión humanitaria (29 de octubre) fueron propuestas por la parte estadounidense;

Apoyo diplomático de Melania Trump: La primera dama de EE. UU., Melania Trump, y su equipo mediaron activamente en el acuerdo y la coordinación de los procesos, lo cual fue objeto de una declaración especial de la Casa Blanca;

Distribución de tareas: Según las reglas de la tregua, la parte rusa debe desminar las rutas designadas, mientras que Ucrania debe tomar medidas para recibir a los residentes de la ciudad de forma segura.

Mecanismo de estudio puerta a puerta y evacuación

El proceso de asistencia y traslado de la población en condiciones difíciles se llevará a cabo de la siguiente manera:

Grupos civiles conjuntos: Según Melania Trump, representantes civiles de Ucrania y Rusia visitarán juntos los hogares en Oleshky para identificar las necesidades reales de los habitantes;

Libertad de elección: Aquellos que deseen abandonar la ciudad recibirán apoyo logístico y la opción de dirigirse a los territorios controlados por Ucrania o hacia la parte rusa, según su preferencia;

Monitoreo internacional: Para garantizar la transparencia y el registro de los procesos, los grupos estarán acompañados por representantes de organizaciones mediáticas independientes de EE. UU.

La tragedia de los 2.000 habitantes en el centro del desastre

Situada en la margen izquierda del Dniéper, a solo 9 kilómetros de la ciudad liberada de Jersón, Oleshky ha estado sumida durante mucho tiempo en un asedio y desastres naturales:

Despoblación masiva: En la ciudad, que antes de la guerra tenía 24.000 habitantes, hoy viven aproximadamente entre 1.700 y 2.000 personas, incluidos varios niños, en condiciones precarias;

Inundaciones y destrucción de infraestructura: Tras la explosión de la presa de Kajovka en junio de 2023, Oleshky quedó casi totalmente sumergida, lo que destruyó el suministro de agua potable, electricidad y vivienda;

Suministro mediante drones y campos de minas: Debido a que los alrededores de la ciudad están completamente minados, los civiles no han podido salir, y la parte ucraniana ha estado entregando medicinas y alimentos mediante drones pesados en los últimos meses.

La operación humanitaria de Oleshky en cifras