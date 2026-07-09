El Neftchi puesto a prueba en el Gazprom Arena: ¿cómo fue el partido?

Se disputó un partido amistoso entre los campeones de Uzbekistán y Rusia en San Petersburgo. El Zenit y el Neftchi de Ferganá se enfrentaron en el Gazprom Arena.

Los locales dominaron el encuentro en su estadio y ganaron 4-1. Abror Ismoilov marcó el único gol para el equipo de Ferganá.

El Zenit tomó la ventaja en la primera mitad

En el minuto 21, Felipe Augusto abrió el marcador. Poco después, en el minuto 34, Maksim Glushenkov anotó el segundo gol del Zenit.

El Neftchi logró responder en la primera parte. En el minuto 37, Abror Ismoilov marcó el único tanto para los visitantes.

Los locales marcaron dos goles más en la segunda mitad

Tras el descanso, el Zenit volvió a tomar la iniciativa.

En el minuto 62, Aleksandr Sobolev puso el 3-1 en el marcador. En el minuto 74, Kirill Kondakov anotó el último gol del partido, sentenciando el 4-1 final.

El Neftchi jugó sin varios de sus líderes

El club de Ferganá afrontó este amistoso sin algunos de sus jugadores importantes.

Jamshid Iskanderov, Farrux Sayfiyev y Botirali Ergashev, quienes viajaron para la Copa del Mundo, se perdieron el encuentro. Esto sin duda afectó la selección de la plantilla del Neftchi.

Detalles del partido amistoso

Zenit — Neftchi 4:1

Fecha y lugar: 8 de julio, San Petersburgo, Gazprom Arena.

Goles: Felipe Augusto, 21'; Maksim Glushenkov, 34'; Aleksandr Sobolev, 62'; Kirill Kondakov, 74' — Abror Ismoilov, 37'.

Zenit: Moskvichev, Karavayev, Andrade, Nino, Vega, Barrios, Wendel, Pedro, Jon, Glushenkov, Augusto.

Neftchi: Akbar To‘rayev, Muhsin Ubaydullayev, Anvar G‘ofurov, Bojan Ciger, Ibrohimxalil Yo‘ldoshev, Ikrom Aliboyev, Ratinio, Vladimir Jovovic, Abror Ismoilov, Alisher Odilov, Zoran Marusic.

Una prueba útil para los de Ferganá

Aunque el marcador parece abultado, el partido contra un rival de este nivel fue una experiencia importante para el Neftchi.

El encuentro en el campo del campeón ruso permitió al equipo de Ferganá sacar conclusiones antes de la siguiente fase de la temporada y probar sus opciones de plantilla.