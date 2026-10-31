Cuartos de final de la Carabao Cup: Se conocen los rivales de Liverpool y Manchester City

En el fútbol inglés, la intensa competencia de la Carabao Cup entra en su fase decisiva. Tras finalizar los octavos de final, se han definido oficialmente todos los equipos clasificados para los cuartos de final y sus respectivos rivales.

Mientras que los líderes de la Premier League, Liverpooly Manchester City continúan su camino, varios equipos sorpresa de categorías inferiores también lucharán por un boleto a las semifinales.

Emparejamientos de cuartos de final: ¿Quién contra quién?

Según los resultados del sorteo, los siguientes duelos se llevarán a cabo en busca de las semifinales:

Liverpool — Bournemouth: El enfrentamiento más intenso y de alto nivel de los cuartos de final, donde se medirán dos clubes de la Premier League;

Manchester City — Bradford City: El vigente campeón se enfrentará a un representante de una categoría inferior;

Crystal Palace — Sunderland: Una oportunidad ideal y crucial para que ambos equipos alcancen las semifinales;

Fleetwood — Everton: El equipo de Merseyside jugará fuera de casa contra la revelación de las divisiones inferiores.

Calendario y situación del campeón vigente

Datos importantes sobre los cuartos de final:

Fechas de los partidos: Los encuentros destacados de los cuartos de final a mediados de diciembre están programados;

Defensa del título: El actual poseedor de la Carabao Cup es Manchester City y los pupilos de Pep Guardiola avanzan en su objetivo de defender el trofeo con éxito;

Outsiders sorpresa: La llegada de clubes como Bradford City y Fleetwood a esta instancia aumenta la intriga tradicional de los torneos de copa.

La gestión de las plantillas por parte de los grandes clubes en el apretado calendario de diciembre y la resistencia de los clubes pequeños ante los favoritos decidirán el destino de las semifinales.