Elliot Anderson habla sobre la derrota ante el Brighton

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Elliot Anderson habla sobre la derrota ante el Brighton

Tras la derrota por 0-1 en casa ante el Brighton en la 9ª jornada de la Premier League, Manchester Cityel centrocampista Elliot Anderson se sinceró con el prestigioso medio Sky Sports sobre las razones de esta dolorosa derrota. Tras perder puntos por segunda jornada consecutiva, los «Citizens» corren ahora el riesgo de perder su liderato en la tabla.

La incapacidad de convertir las innumerables ocasiones creadas durante el partido fue la mayor fuente de arrepentimiento para el jugador inglés.

«Podríamos haber marcado 3 o 4 goles»: el análisis de Anderson

El centrocampista compartió sus reflexiones sobre el guion del partido y las instrucciones tácticas que no se cumplieron:

«Creamos muchas ocasiones claras. Perder un partido así es increíblemente frustrante. Por desgracia, no supimos aprovechar nuestras oportunidades. En otro día, habríamos marcado 3 o 4 goles fácilmente».

«Siguiendo las instrucciones del entrenador, realizamos un marcaje individual en el centro del campo, mientras que nuestros extremos se posicionaron más arriba y abiertos. Intentamos abrir el juego, pero al final las ocasiones no se materializaron. Es una gran lección para nosotros y un aspecto en el que debemos trabajar».

«Estamos todos decepcionados»: solidaridad mental y situaciones polémicas

Sobre el ambiente en el equipo y las decisiones controvertidas, el jugador destacó:

  • Mantener la solidaridad: «Estamos todos muy decepcionados ahora mismo. Hoy no fuimos lo suficientemente buenos. A nadie le gusta perder. Empezamos la temporada con mucha fuerza, pero ahora hemos sufrido nuestro segundo tropiezo consecutivo. Lo más importante ahora es apoyarnos mutuamente y mantenernos unidos»;

  • Episodios de penalti y manos: Sobre las posibles manos en el área rival, Anderson respondió: «En el campo me pareció que hubo mano, pero aún no he visto las repeticiones»;

  • La mirada puesta en Leipzig: El jugador afirmó que deben olvidar rápidamente esta derrota y centrarse en ganar el próximo partido fuera de casa contra el RB Leipzig en la Champions League.

Peligro en la tabla: ¿se pierde el primer puesto?

Actualmente, Manchester Citylidera la tabla con 21 puntos. Sin embargo, si los «Gunners» no pierden en el choque Arsenal - Liverpool en Londres, podrían arrebatar el liderato a los «Citizens».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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