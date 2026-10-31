En uno de los duelos centrales de la 9ª jornada de la Premier League, el líder del torneo — Manchester City recibe en su estadio a una de las grandes revelaciones de la temporada: Brighton . El intenso enfrentamiento en el Etihad Stadium será dirigido por el árbitro Craig Pawson. La mejor noticia para los aficionados al fútbol de Uzbekistán es que nuestro defensa

Abduqodir Husanov ha sido incluido en el once inicial de los «Citizens» para este partido estratégico.

Una lucha intensa en la tabla

Este encuentro tiene una importancia especial al enfrentar a dos de los mejores equipos de la Premier League:

Manchester City— líder: Tras 8 jornadas, el City suma 21 puntos y ocupa el primer lugar, buscando consolidar su liderato.

Brighton — principal perseguidor: Los visitantes, que atraviesan un gran momento, suman 16 puntos y están listos para dar batalla y recortar distancias.

Alineaciones oficiales

Los cuerpos técnicos de ambos equipos han confirmado a los siguientes jugadores:

Manchester City: Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Abduqodir Husanov , Elliot Anderson, Ayoub Bouaddi, Iliman Ndiaye, Enzo Fernández, Jérémy Doku, Erling Haaland.

Brighton: Bart Verbruggen, Luka Vušković, Lewis Dunk, Olivier Boscagli, Costinha, Pascal Groß, Chema Andrés, Diego Gómez, Yasin Ayari, Maxim De Cuyper, Charalampos Kostoulas.

Información del partido:

Competición: Premier League, 9ª jornada;

Encuentro: Manchester City — Brighton;

Hora: 31 de octubre, 20:00;

Estadio: Etihad, Manchester;

Árbitro: Craig Pawson.

La confianza ganada por Abduqodir Husanov en un club de élite de la Premier League marca un hito en el fútbol uzbeko, y su actuación ante los delanteros rivales será el centro de atención.