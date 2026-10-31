En la última jornada de la Premier League, el líder Manchester Citysufrió una derrota inesperada ante su afición. Los pupilos de Enzo Maresca cayeron 0-1 ante el Brighton en el Etihad Stadium, perdiendo puntos por segunda jornada consecutiva en el campeonato doméstico.

El único y decisivo gol del encuentro fue anotado por Yasin Ayari tras un grave error del lateral derecho local, Matheus Nunes. El defensa de la selección nacional de Uzbekistán, que disputó los 90 minutos con los «Cityzens», Abdukodir Khusanov lanzó un disparo potente y preciso en los últimos minutos del partido, obligando al portero rival Bart Verbruggen a realizar una gran parada, pero no pudo lograr el empate.

Al finalizar el encuentro, Manchester Cityel influyente portal especializado en la cobertura del club, cityxtra.co.uk evaluó las actuaciones individuales de los miembros del equipo en una escala de 10 puntos.

Abdukodir Khusanov — 5/10: Nueva tarea táctica y presión del rival

Los analistas ingleses evaluaron el desempeño del joven defensa uzbeko de la siguiente manera:

«Khusanov se vio obligado a abandonar su posición en varias ocasiones durante el partido. Los delanteros del Brighton le plantaron una resistencia mucho más seria de lo habitual y ejercieron una presión activa. Los visitantes intentaron aprovechar que Khusanov aún se está adaptando a su rol híbrido entre lateral derecho y defensa central».

Calificaciones de la defensa y el mediocampo

Gianluigi Donnarumma (6/10): No se le puede culpar por el gol encajado. Aunque estuvo bien con el balón en los pies, un mal pase en la segunda mitad casi le regala un segundo gol al rival;

Matheus Nunes (5/10): Cometió el error que provocó el único gol y no pudo enmendarlo. Su único aspecto positivo fue que no dejó de correr hasta el final;

Rúben Dias (5,5/10): Aunque no fue el principal culpable de la derrota, no pudo organizar la defensa de manera adecuada;

Joško Gvardiol (6/10): Fue activo en ataque, pero se observaron malentendidos con Doku y debe asumir la responsabilidad en la banda por donde llegó el gol;

Ayyoub Bouaddi (6/10): Sufrió la presión de un mediocampo rival físicamente fuerte. A pesar de tener buena técnica, este partido será una gran lección para él;

Elliot Anderson (6/10): Tuvo un partido difícil. Aunque se animó un poco en la segunda mitad, no pudo superar al sólido centro del campo del Brighton;

Enzo Fernández (6/10): Dio algunos pases hermosos, pero no registró resultados finales útiles. Los expertos destacaron que es difícil entender por qué es titular cada semana.

Línea de ataque y suplentes

Iliman Ndiaye (6,5/10): Fue el jugador más activo del City en ataque. Creó peligro constantemente con sus incursiones y regates, solo le faltó el gol;

Erling Haaland (6/10): Día desafortunado. Antes de que pudiera hacer algo, el capitán rival Lewis Dunk lo anuló por completo;

Jérémy Doku (5,5/10): Su coeficiente de eficacia fue muy bajo;

Rayan Cherki (6,5/10): Entró desde el banquillo y dio vida al juego. Aunque creó excelentes situaciones para Fernández y Nunes, sus compañeros no pudieron aprovecharlas;

Nico O'Reilly (6/10): Tuvo un impacto positivo en el ritmo del juego, pero no hubo eficacia en las acciones finales.

Tras la segunda derrota consecutiva, el cuerpo técnico del Manchester City debe solucionar urgentemente los problemas en defensa y mediocampo, ya que al equipo le espera un importante partido fuera de casa en la Champions League.