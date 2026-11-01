Nuestras taekwondistas ganan 2 medallas en un prestigioso torneo internacional en Serbia

·19·Deportes
Nuestras taekwondistas ganan 2 medallas en un prestigioso torneo internacional en Serbia

En la capital serbia, Belgrado, concluyó el torneo internacional de taekwondo WT, « Galeb Belgrade Trophy – Serbia Open 2026 » , una competición tradicional de alto nivel. En este prestigioso evento, donde compitieron muchos de los mejores atletas del mundo, los miembros de la selección nacional de Uzbekistán tuvieron una actuación destacada, sumando dos medallas al medallero del país.

Según el servicio de prensa del Comité Olímpico Nacional de Uzbekistán, nuestras taekwondistas demostraron gran destreza en combates intensos, obteniendo una medalla de oro y una de bronce.

Madina Mirabzalova — ¡campeona del torneo!

Compitiendo en la categoría de -57 kg, Madina Mirabzalova demostró una superioridad clara sobre todas sus oponentes:

  • Victorias contundentes: Mirabzalova avanzó con seguridad desde las fases preliminares hasta la final, sin dar ninguna oportunidad a sus rivales;

  • En lo más alto del podio: En el decisivo combate final, la atleta uzbeka mostró una gran determinación, derrotando a su oponente para ganar el oro y hacer sonar el himno nacional de Uzbekistán en Belgrado.

Svetlana Saidova en el podio con la medalla de bronce

Otra de nuestras representantes, que compitió en la categoría de peso pesado, también terminó la competición entre las medallistas:

  • Lucha intensa: Defendiendo los colores de nuestro país en la categoría de +73 kg, Svetlana Saidova se enfrentó a taekwondistas de alto nivel y llegó hasta las semifinales;

  • Medalla de bronce: Tras intensos combates, Saidova ocupó el tercer lugar del podio, llevándose la medalla de bronce.

Lista de ganadoras:

  • Medalla de oro: Madina Mirabzalova (-57 kg);

  • Medalla de bronce: Svetlana Saidova (+73 kg).

Este éxito es fundamental para consolidar los puntos en el ranking internacional de nuestras atletas y para su preparación de cara a las próximas grandes competiciones.

Taekwondo WTGaleb Belgrade TrophyMadina MirabzalovaSvetlana SaidovaUzbekistán
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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