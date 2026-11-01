En el marco de la 10.ª jornada de la Süper Lig turca, para los aficionados al fútbol de Uzbekistán, se llevará a cabo un duelo destacado. El Istanbul Başakşehir, que busca escalar posiciones en la tabla, recibe en su estadio al Samsunspor, considerado el colista de la liga.

Este encuentro, que se espera sea muy disputado, comenzará hoy, hora de Taskent, el 1 de noviembre a las 18:00 en punto.

Estado actual y posición en la tabla

Ambos clubes llegan al partido con ánimos y objetivos diferentes:

« Istanbul Başakşehir »: Tras las jornadas disputadas, los locales suman 12 puntos y ocupan la 11.ª posición de la clasificación. Una victoria podría acercar a los de Estambul a los puestos de cabeza;

« Samsunspor »: Los visitantes atraviesan un inicio de temporada complicado. Con solo 4 puntos, el equipo se encuentra en el puesto 17, en zona de descenso, y cada punto es una cuestión de vida o muerte para ellos.

Shomurodov y Selke en la línea de ataque: el once inicial del Başakşehir

El capitán y delantero estrella de la selección nacional de Uzbekistán, Eldor Shomurodov, comenzará el partido como titular. El entrenador ha elegido un esquema ofensivo y la alineación es la siguiente:

Portero: Muhammed;

Defensas: Karbounik, Emin, Ba, Saba;

Centrocampistas: Kaluzinski, Kamne, Brnich, Olsen;

Delanteros: Eldor Shomurodov, Davie Selke.

Los aficionados esperan un gran juego y goles de la dupla formada por Shomurodov y el experimentado goleador alemán Selke.