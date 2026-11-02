Agua, conservas y radio a pilas: ¿por qué 33 países preparan a su población ante crisis?

Ante los bruscos cambios geopolíticos y las amenazas a la seguridad, un total de 33 países han instado a su población a prepararse con antelación para posibles guerras, ciberataques a gran escala y emergencias graves.

Los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Japón y otras naciones desarrolladas han actualizado sus recomendaciones oficiales para que los ciudadanos almacenen suministros básicos y puedan sobrevivir sin ayuda externa en caso de emergencia.

Riesgos internacionales y motivos de la preparación

Las advertencias de los gobiernos se explican por varios factores globales simultáneos:

Conflictos militares y riesgo de guerra: El aumento de las tensiones geopolíticas y la probabilidad de amenazas militares;

Ciberataques críticos: El riesgo de ataques digitales masivos que inutilicen infraestructuras clave como la energía, los sistemas bancarios y el suministro de agua;

Desastres naturales globales e interrupciones de suministro: La posibilidad de que desastres naturales imprevistos bloqueen carreteras y detengan la logística alimentaria en los comercios.

¿Quién necesita qué reservas? Recomendaciones por país

Los plazos para la autonomía de los ciudadanos se establecen según las estrategias de seguridad nacional:

La mayoría de los países (regla de las 72 horas): Países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Japón recomiendan tener preparada una reserva básica para al menos 72 horas (3 días) de vida independiente;

Europa del Norte (preparación de una semana): Suecia y Noruega instruyen a sus ciudadanos a preparar al menos 1 semana (7 días) de suministros de comida y agua potable;

El plazo más largo en Alemania: Las autoridades alemanas aconsejan a la población acumular la reserva más amplia, suficiente para al menos 10 días de alimentos, agua potable y otros productos de primera necesidad.

¿Qué debe incluir un kit de emergencia?

Los expertos recuerdan que este «kit de supervivencia» debe contener: