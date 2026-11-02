Noche de fútbol en Taskent: anunciadas las alineaciones para el choque Pakhtakor – Al-Nassr
En el marco de la 4ª jornada de la Liga de Campeones Élite de la AFC, el estadio central Pakhtakor de Taskent acogerá uno de los duelos más esperados e importantes del continente. El múltiple campeón de Uzbekistán, el Pakhtakor, recibe en su campo al gran club saudí Al-Nassr.
El cuerpo técnico de ambos equipos ha anunciado oficialmente las alineaciones titulares para este choque crucial que comenzará a las 18:45, hora de Taskent.
Ronaldo, Coman y Simakan no viajaron a Taskent: ¿quiénes integran la plantilla visitante?
El tema más debatido antes del encuentro fue la ausencia de las superestrellas del club de Riad para este partido fuera de casa:
Las estrellas se quedaron en Riad: El capitán del equipo Cristiano Ronaldo, el extremo Kingsley Coman y el defensa central Mohamed Simakan se quedaron en Arabia Saudita por decisión del cuerpo técnico;
Sadio Mané y João Félix en ataque: A pesar de ello, los visitantes presentan un equipo muy fuerte. El ataque y las bandas estarán liderados por las famosas estrellas Sadio Mané y João Félix;
En la portería, el guardameta de la selección brasileña: El famoso portero brasileño Bento actuará bajo los palos del Al-Nassr.
Situación en la tabla y lucha sin cuartel
Para ambos equipos, este encuentro es de vital importancia para la clasificación a la fase eliminatoria:
Al-Nassr: Con 3 puntos, ocupa el 9º lugar en la tabla general y busca escalar posiciones con el partido de hoy;
Pakhtakor: Los «Leones» suman 2 puntos y ocupan actualmente el 12º puesto. Los de Taskent esperan ganar ante su afición para mejorar radicalmente su situación en el grupo.
Acta oficial del partido y alineaciones:
Liga de Campeones Élite de la AFC. 4ª jornada
Pakhtakor (Uzbekistán) — Al-Nassr (Arabia Saudita)
Fecha y hora: 2 de noviembre, 18:45
Estadio: Pakhtakor, Taskent
Alineaciones iniciales:
Pakhtakor: Vladimir Nazarov, Muhammadbobur Karimov, Muhammadrasul Abdumajidov, Zaid Tahsin, Sherzod Nasrullayev, Abdurauf Bo‘riyev, Akmal Mozgovoy, Sardor Sobirxo‘jayev, Flamarion, Bashar Resan, Stefan Chinedu.
Al-Nassr: Bento, Boushal, Al-Amri, Martinez, Aman, Ayman, Costa, Angelo, Sadio Mané, João Félix, Al-Hamdan.
Comentarios 0
…