Noche de fútbol en Taskent: anunciadas las alineaciones para el choque Pakhtakor – Al-Nassr

En el marco de la 4ª jornada de la Liga de Campeones Élite de la AFC, el estadio central Pakhtakor de Taskent acogerá uno de los duelos más esperados e importantes del continente. El múltiple campeón de Uzbekistán, el Pakhtakor, recibe en su campo al gran club saudí Al-Nassr.

El cuerpo técnico de ambos equipos ha anunciado oficialmente las alineaciones titulares para este choque crucial que comenzará a las 18:45, hora de Taskent.

Ronaldo, Coman y Simakan no viajaron a Taskent: ¿quiénes integran la plantilla visitante?

El tema más debatido antes del encuentro fue la ausencia de las superestrellas del club de Riad para este partido fuera de casa:

Las estrellas se quedaron en Riad: El capitán del equipo Cristiano Ronaldo, el extremo Kingsley Coman y el defensa central Mohamed Simakan se quedaron en Arabia Saudita por decisión del cuerpo técnico;

Sadio Mané y João Félix en ataque: A pesar de ello, los visitantes presentan un equipo muy fuerte. El ataque y las bandas estarán liderados por las famosas estrellas Sadio Mané y João Félix;

En la portería, el guardameta de la selección brasileña: El famoso portero brasileño Bento actuará bajo los palos del Al-Nassr.

Situación en la tabla y lucha sin cuartel

Para ambos equipos, este encuentro es de vital importancia para la clasificación a la fase eliminatoria:

Al-Nassr: Con 3 puntos, ocupa el 9º lugar en la tabla general y busca escalar posiciones con el partido de hoy;

Pakhtakor: Los «Leones» suman 2 puntos y ocupan actualmente el 12º puesto. Los de Taskent esperan ganar ante su afición para mejorar radicalmente su situación en el grupo.

Acta oficial del partido y alineaciones:

Liga de Campeones Élite de la AFC. 4ª jornada

Pakhtakor (Uzbekistán) — Al-Nassr (Arabia Saudita)

Fecha y hora: 2 de noviembre, 18:45

Estadio: Pakhtakor, Taskent

Alineaciones iniciales: