El Neftchi anuncia el once titular para el partido contra el Tractor

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El Neftchi anuncia el once titular para el partido contra el Tractor

En el marco de la 4ª jornada de la Liga de Campeones Élite de la AFC, el club uzbeko Neftchi de Fergana se medirá a domicilio ante el prestigioso equipo iraní Tractor en Omán. El encuentro comenzará a las 21:00, hora de Taskent.

Antes de este trascendental partido fuera de casa en la lucha por los puntos, el entrenador del Neftchi Islom Ismoilov ha presentado oficialmente el once inicial.

Alineación ofensiva y la ubicación de los legionarios

Para este importante compromiso a domicilio, el técnico de Fergana ha apostado por un once equilibrado, priorizando una defensa sólida y rápidos contraataques:

  • Portero titular: La portería estará defendida por el internacional Botirali Ergashev;

  • Defensa firme y laterales: La línea defensiva cuenta con Boyan Siger, Michel Augusto, además de los laterales con gran proyección ofensiva Farrux Sayfiyev e Ibrohimhalil Yo‘ldoshev;

  • Centro del campo creativo: En la medular y las bandas actuarán Asilbek Jumayev, Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Alisher Odilov y el experimentado Yan Sasse;

  • Poderío ofensivo: El peligro principal en el área rival correrá a cargo de Ratino y el delantero finlandés Markus Forss.

Convocatoria oficial y alineación:

  • LC Élite AFC. Jornada 4

  • Tractor (Irán) — Neftchi (Uzbekistán)

  • Fecha y hora: 2 de noviembre, 21:00 (hora de Taskent)

  • Lugar: Omán

Alineación titular del Neftchi:

Botirali Ergashev, Michel Augusto, Boyan Siger, Ibrohimhalil Yo‘ldoshev, Asilbek Jumayev, Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Alisher Odilov, Yan Sasse, Farrux Sayfiyev, Ratino, Markus Forss.

NeftchiLiga De Campeones Élite De La AFCTractorUzbekistánFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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