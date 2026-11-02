Un meteorito de 4.100 millones de años hallado en el Sáhara revela los secretos del Planeta Rojo

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Un meteorito de 4.100 millones de años hallado en el Sáhara revela los secretos del Planeta Rojo

Una roca marciana descubierta en el desierto del Sáhara en África ha cambiado radicalmente las percepciones sobre la historia del espacio y del Planeta Rojo. Tras análisis profundos realizados por científicos, Teghaza 001 se ha demostrado científicamente que la edad de este meteorito único, llamado 4.100 millones de años, es de.

Investigadores internacionales y astrobiólogos llaman a este hallazgo la «piedra de Rosetta» del Planeta Rojo, la fuente más rara para estudiar la formación y evolución de Marte.

¿Qué se sabe sobre el hallazgo? (Hechos y composición)

Los aspectos importantes sobre el meteorito y su clasificación científica son los siguientes:

  • Dónde y cuándo fue encontrado: Recogido en 2022 en la región del Sáhara que corresponde al territorio de Malí;

  • Estructura y tamaño: El meteorito consta de ocho fragmentos separados, el más grande del tamaño de un puño humano;

  • ¿Cómo se determinó la edad?: Los científicos realizaron análisis radiológicos de los isótopos de uranio y plomo conservados en los cristales de circón de la roca, determinando que su edad es de 4.100 millones de años;

  • Riqueza mineral: La roca está compuesta mineralógicamente por rocas volcánicas y compuestos cristalinos, lo que significa que se separó de las profundidades más antiguas del planeta.

Conclusión de los científicos y la NASA: ¿Qué ocurrió en el antiguo Marte?

Los resultados de la investigación presentan conclusiones revolucionarias sobre la geología y la biosfera de Marte:

  • Impacto del agua líquida: Los análisis de laboratorio mostraron claramente que la roca sufrió cambios químicos profundos hace 4.100 millones de años bajo la influencia directa del agua líquida ;

  • Condiciones potenciales para la vida: Según representantes de la NASA, este hecho refuerza seriamente las hipótesis científicas de que en el pasado existió un ciclo activo de agua en Marte y un entorno potencial adecuado para la vida de microorganismos;

  • Sin embargo, no es una prueba directa de vida: Los expertos destacaron que, aunque este descubrimiento prueba la existencia de un entorno acuoso en Marte, no es una prueba definitiva de la existencia de vida biótica, pero eleva la investigación a una etapa completamente nueva.

Teghaza 001MarteNASAMeteoritoCiencia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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