Un meteorito de 4.100 millones de años hallado en el Sáhara revela los secretos del Planeta Rojo

Una roca marciana descubierta en el desierto del Sáhara en África ha cambiado radicalmente las percepciones sobre la historia del espacio y del Planeta Rojo. Tras análisis profundos realizados por científicos, Teghaza 001 se ha demostrado científicamente que la edad de este meteorito único, llamado 4.100 millones de años, es de.

Investigadores internacionales y astrobiólogos llaman a este hallazgo la «piedra de Rosetta» del Planeta Rojo, la fuente más rara para estudiar la formación y evolución de Marte.

¿Qué se sabe sobre el hallazgo? (Hechos y composición)

Los aspectos importantes sobre el meteorito y su clasificación científica son los siguientes:

Dónde y cuándo fue encontrado: Recogido en 2022 en la región del Sáhara que corresponde al territorio de Malí;

Estructura y tamaño: El meteorito consta de ocho fragmentos separados, el más grande del tamaño de un puño humano;

¿Cómo se determinó la edad?: Los científicos realizaron análisis radiológicos de los isótopos de uranio y plomo conservados en los cristales de circón de la roca, determinando que su edad es de 4.100 millones de años;

Riqueza mineral: La roca está compuesta mineralógicamente por rocas volcánicas y compuestos cristalinos, lo que significa que se separó de las profundidades más antiguas del planeta.

Conclusión de los científicos y la NASA: ¿Qué ocurrió en el antiguo Marte?

Los resultados de la investigación presentan conclusiones revolucionarias sobre la geología y la biosfera de Marte: