Intensa lucha en el tenis femenino: la WTA publica su nuevo ranking

La Asociación de Tenis Femenino (WTA) ha publicado oficialmente el ranking mundial semanal actualizado de las tenistas profesionales. A fecha del 2 de noviembre, Elena Rybakina, que representa a Kazajistán, ha mantenido firmemente su posición como número uno del mundo.

No se han observado cambios importantes en el top 3: la bielorrusa Aryna Sabalenka ocupa el segundo lugar como perseguidora, mientras que la joven estrella rusa Mirra Andreeva, ganadora del torneo de Roland Garros 2026 esta temporada, completa sólidamente el trío de cabeza.

Movimientos e intensidad en el Top 10

Se han registrado cambios de posición dentro del top 10 en la lista actualizada:

Duelo Gauff-Pegula: La estadounidense Coco Gauff aumentó su puntuación para subir un puesto (4.º), desplazando a su compatriota Jessica Pegula (5.º);

El descenso de Swiatek: La ex número uno del mundo polaca Iga Swiatek bajó del 8.º al 9.º puesto, siendo su lugar ocupado por la checa Linda Noskova, quien ha sumado puntos con éxito;

Actividad de las representantes de Ucrania y la República Checa: La República Checa (Muchova, Noskova) y Ucrania (Svitolina, Kostyuk) ocupan cada una dos posiciones sólidas en el top 10.

Ranking oficial del top 10 de la WTA al 2 de noviembre:

(1) Elena Rybakina (Kazajistán) — 8099 puntos (2) Aryna Sabalenka (Bielorrusia) — 6485 puntos (3) Mirra Andreeva (Rusia) — 6306 puntos (5) Coco Gauff (EE. UU.) — 5763 puntos (4) Jessica Pegula (EE. UU.) — 5760 puntos (6) Elina Svitolina (Ucrania) — 5121 puntos (7) Karolina Muchova (República Checa) — 4665 puntos (9) Linda Noskova (República Checa) — 4343 puntos (8) Iga Swiatek (Polonia) — 4188 puntos (10) Marta Kostyuk (Ucrania) — 3910 puntos

(Nota: Los números entre paréntesis indican la posición anterior de las tenistas).