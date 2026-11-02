¿Vende su número de teléfono? Se lanzó un sistema de venta en línea para ciudadanos

La Bolsa Republicana de Productos Básicos de Uzbekistán (UZEX) ha implementado una innovación importante en el mercado de servicios de comunicación. Desde octubre, los particulares y las empresas tienen la posibilidad de vender los números de teléfono móvil que utilizan de forma legal, transparente y segura.

Anteriormente, solo los operadores de telefonía móvil podían poner a la venta números atractivos y memorables a través de subastas oficiales, pero ahora las transacciones entre ciudadanos comunes se han vuelto plenamente legales como mercado secundario.

¿Cómo se realizan las ventas? Dos métodos de venta

Todos los procesos se realizan a través del portal oficial de comercio electrónico especialmente creado: mobilraqam.uzex.uz Se ofrecen dos mecanismos prácticos a los usuarios para vender un número:

1. Venta por subasta: El vendedor establece un precio inicial para el número. Durante la venta, los compradores compiten entre sí, aumentando el precio paso a paso, y el participante que ofrece el precio más alto gana la subasta;

2. Método de «Transacción rápida»: Si el vendedor no desea prolongar el proceso de venta, establece un precio preciso y firme para el número. Tan pronto como el comprador acepta este precio, se concluye la transacción y el número se compra inmediatamente.

Registro y tarifas de servicio: ¿Cuánto cuesta poner un número a la venta?

La publicación de anuncios y el proceso de transacción a través de la plataforma se basan en reglas financieras claras:

Registro en línea gratuito: Basta con registrarse gratuitamente en línea para participar en el sistema como vendedor o comprador;

Tarifa de servicio del 1 %: Para poner un número en subasta, el vendedor paga una tarifa de anuncio de solo 1 % del precio inicial establecido;

Cálculo preciso: Por ejemplo, si pone a la venta su número con un precio inicial de 1 000 000 so‘m la tarifa de servicio a pagar al sistema es de solo 10 000 so‘m.

Este nuevo mecanismo ayuda a prevenir fraudes en el mercado informal, simplifica la reasignación de números y permite a los ciudadanos obtener ingresos libremente de sus bienes.