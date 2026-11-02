Paxtakor cae 2-6 en casa ante Al-Nassr
En el duelo central de la 4ª jornada de la AFC Champions League Elite, el club Paxtakor de Taskent recibió al equipo saudí Al-Nassr en su estadio. En un choque intenso que se convirtió en un auténtico festival de goles, los de Riad sellaron una contundente victoria por 6-2.
Aunque el capitán del equipo, Cristiano Ronaldo , no saltó al campo, la línea de ataque de los visitantes ofreció a los aficionados de Taskent una verdadera exhibición de fútbol ofensivo.
Crónica del partido: Doblete de João Félix y un drama de 8 goles
Desde los primeros minutos, el encuentro se desarrolló bajo una lucha abierta e intensa:
La presión rápida de Al-Nassr (minutos 15, 17, 32): En el minuto 15, Al-Hamdan abrió el marcador, y solo dos minutos después, el delantero estrella João Félix anotó el segundo tanto. En el minuto 32, la estrella portuguesa firmó su doblete — 0-3;
La respuesta de Flamarion (minuto 36): Los «Leones», jugando ante su afición, no se rindieron y en el minuto 36 recortaron distancias gracias a la habilidad del legionario Flamarion — 1-3;
Ataques intensos en la segunda parte: Tras el descanso, los visitantes aumentaron la presión. En el minuto 53, Al-Amri, y en el 62, Ghareeb, quien entró desde el banquillo, pusieron el 1-5 en el marcador;
El punto final de Hamdamov y Angelo: En el minuto 75, Dostonbek Hamdamov, que entró como suplente, marcó el segundo gol para los de Taskent (2-5). Sin embargo, en el minuto 79, el extremo de Al-Nassr, Angelo, anotó el último gol del partido, estableciendo el 2-6 definitivo.
Acta oficial del partido
AFC Champions League Elite, 4ª jornada
Paxtakor (Uzbekistán) — Al-Nassr (Arabia Saudí) 2-6
Taskent, Estadio Paxtakor
Goles: Flamarion 36, Dostonbek Hamdamov 75 — Al-Hamdan 15, Félix 17, 32, Al-Amri 53, Ghareeb 62, Angelo 79.
Alineaciones:
Paxtakor: Vladimir Nazarov, Muhammadbobur Karimov, Muhammadrasul Abdumajidov, Zaid Tahsin, Sherzod Nasrullayev, Abdurauf Bo‘riyev (Oybek Bozorov, 71), Akmal Mozgovoy, Sardor Sobirxo‘jayev, Flamarion, Bashar Resan (Dostonbek Hamdamov, 60), Stefen Chinedu (Ayman Hussein, 71).
Al-Nassr: Bento, Boushal, Al-Amri, Martínez, Aman, Ayman (Ghareeb, 46), Costa, Angelo, Sadio Mané (Al-Jani, 76), João Félix (Al-Khaibari, 67), Al-Hamdan.
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