Paxtakor cae 2-6 en casa ante Al-Nassr

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Paxtakor cae 2-6 en casa ante Al-Nassr

En el duelo central de la 4ª jornada de la AFC Champions League Elite, el club Paxtakor de Taskent recibió al equipo saudí Al-Nassr en su estadio. En un choque intenso que se convirtió en un auténtico festival de goles, los de Riad sellaron una contundente victoria por 6-2.

Aunque el capitán del equipo, Cristiano Ronaldo , no saltó al campo, la línea de ataque de los visitantes ofreció a los aficionados de Taskent una verdadera exhibición de fútbol ofensivo.

Crónica del partido: Doblete de João Félix y un drama de 8 goles

Desde los primeros minutos, el encuentro se desarrolló bajo una lucha abierta e intensa:

  • La presión rápida de Al-Nassr (minutos 15, 17, 32): En el minuto 15, Al-Hamdan abrió el marcador, y solo dos minutos después, el delantero estrella João Félix anotó el segundo tanto. En el minuto 32, la estrella portuguesa firmó su doblete — 0-3;

  • La respuesta de Flamarion (minuto 36): Los «Leones», jugando ante su afición, no se rindieron y en el minuto 36 recortaron distancias gracias a la habilidad del legionario Flamarion — 1-3;

  • Ataques intensos en la segunda parte: Tras el descanso, los visitantes aumentaron la presión. En el minuto 53, Al-Amri, y en el 62, Ghareeb, quien entró desde el banquillo, pusieron el 1-5 en el marcador;

  • El punto final de Hamdamov y Angelo: En el minuto 75, Dostonbek Hamdamov, que entró como suplente, marcó el segundo gol para los de Taskent (2-5). Sin embargo, en el minuto 79, el extremo de Al-Nassr, Angelo, anotó el último gol del partido, estableciendo el 2-6 definitivo.

Acta oficial del partido

  • AFC Champions League Elite, 4ª jornada

  • Paxtakor (Uzbekistán) — Al-Nassr (Arabia Saudí) 2-6

  • Taskent, Estadio Paxtakor

  • Goles: Flamarion 36, Dostonbek Hamdamov 75 — Al-Hamdan 15, Félix 17, 32, Al-Amri 53, Ghareeb 62, Angelo 79.

Alineaciones:

  • Paxtakor: Vladimir Nazarov, Muhammadbobur Karimov, Muhammadrasul Abdumajidov, Zaid Tahsin, Sherzod Nasrullayev, Abdurauf Bo‘riyev (Oybek Bozorov, 71), Akmal Mozgovoy, Sardor Sobirxo‘jayev, Flamarion, Bashar Resan (Dostonbek Hamdamov, 60), Stefen Chinedu (Ayman Hussein, 71).

  • Al-Nassr: Bento, Boushal, Al-Amri, Martínez, Aman, Ayman (Ghareeb, 46), Costa, Angelo, Sadio Mané (Al-Jani, 76), João Félix (Al-Khaibari, 67), Al-Hamdan.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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