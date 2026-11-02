En el duelo central de la 4ª jornada de la AFC Champions League Elite, el club Paxtakor de Taskent recibió al equipo saudí Al-Nassr en su estadio. En un choque intenso que se convirtió en un auténtico festival de goles, los de Riad sellaron una contundente victoria por 6-2.

Aunque el capitán del equipo, Cristiano Ronaldo , no saltó al campo, la línea de ataque de los visitantes ofreció a los aficionados de Taskent una verdadera exhibición de fútbol ofensivo.

Crónica del partido: Doblete de João Félix y un drama de 8 goles

Desde los primeros minutos, el encuentro se desarrolló bajo una lucha abierta e intensa:

La presión rápida de Al-Nassr (minutos 15, 17, 32): En el minuto 15, Al-Hamdan abrió el marcador, y solo dos minutos después, el delantero estrella João Félix anotó el segundo tanto. En el minuto 32, la estrella portuguesa firmó su doblete — 0-3;

La respuesta de Flamarion (minuto 36): Los «Leones», jugando ante su afición, no se rindieron y en el minuto 36 recortaron distancias gracias a la habilidad del legionario Flamarion — 1-3;

Ataques intensos en la segunda parte: Tras el descanso, los visitantes aumentaron la presión. En el minuto 53, Al-Amri, y en el 62, Ghareeb, quien entró desde el banquillo, pusieron el 1-5 en el marcador;

El punto final de Hamdamov y Angelo: En el minuto 75, Dostonbek Hamdamov, que entró como suplente, marcó el segundo gol para los de Taskent (2-5). Sin embargo, en el minuto 79, el extremo de Al-Nassr, Angelo, anotó el último gol del partido, estableciendo el 2-6 definitivo.

Acta oficial del partido

AFC Champions League Elite, 4ª jornada

Paxtakor (Uzbekistán) — Al-Nassr (Arabia Saudí) 2-6

Taskent, Estadio Paxtakor

Goles: Flamarion 36, Dostonbek Hamdamov 75 — Al-Hamdan 15, Félix 17, 32, Al-Amri 53, Ghareeb 62, Angelo 79.

Alineaciones: