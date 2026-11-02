Kimi Antonelli se convierte en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1

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Kimi Antonelli se convierte en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1

El piloto italiano Kimi Antonelli se aseguró el título de campeón de Fórmula 1 antes de tiempo. Para lograrlo, le bastó con obtener el tercer lugar en el Gran Premio de México, celebrado el 1 de noviembre. Así lo Nur.kz informó.

El ganador de la etapa fue el representante del equipo Red Bull, el neerlandés Max Verstappen. Lewis Hamilton, quien compite para Ferrari, cruzó la meta en segundo lugar, con una diferencia mínima respecto al ganador.

Se señala que Antonelli tenía 20 años y 69 días el día que se coronó campeón. Hasta entonces, el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1 era el alemán Sebastian Vettel. Él ganó su primer título en 2010, a los 23 años y 134 días. Vettel fue campeón un total de cuatro veces.

Antonelli, representante del equipo Mercedes, se convirtió en el tercer piloto italiano en la historia en ganar el campeonato de Fórmula 1. Esto significa que un deportista italiano no lograba el campeonato desde 1953. Giuseppe Farina en 1950, y Alberto Ascari en 1952 y 1953, fueron los anteriores campeones.

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