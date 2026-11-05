Sensación en la Champions: El Como marca 9 goles en Francia, el Nápoles es goleado en Portugal

La cuarta jornada de la Liga de Campeones ha concluido, ofreciendo a los aficionados verdaderas sorpresas y resultados inesperados. El evento más impactante ocurrió en Francia: el club italiano Como, debutante en el torneo, destrozó la defensa del Lens al marcar 9 goles a domicilio.

Además, el Borussia Dortmund celebró una victoria importante, mientras que el gigante italiano Nápoles regresó de Portugal con una derrota humillante.

Lens – Como 1:9: Uno de los marcadores más despiadados en la historia de la Champions

Bajo la dirección de Cesc Fàbregas, el Como mostró al mundo del fútbol un despliegue ofensivo nunca antes visto en Francia:

Un triplete impecable de Douvikas: El delantero griego Anastasios Douvikas se convirtió en el héroe del encuentro al marcar en los minutos 7, 32 y 57;

Lluvia de goles: Nico Paz (40), Lucas Da Cunha (47), Marc Kempf (53), Martin Baturina (58, 69), Matthias Liberali (62) y Giovanni Papachiolli (90+1) no dejaron de disparar a la portería local. El único gol de consolación para los anfitriones lo anotó Rubén Aguilar en el minuto 65;

Ascenso en la tabla: Tras esta victoria aterradora, el Como saltó a la 4ª posición de la tabla con 9 puntos. El Lens se quedó en el puesto 33 con 3 puntos.

Oporto – Nápoles 4:1: El campeón de Italia, goleado fuera de casa

Otro de los duelos centrales de la noche tuvo lugar en el estadio do Dragão y terminó bajo el dominio absoluto de los locales:

La superioridad del Oporto: Jan Bednarek (11), Renato Veiga (71), Jakub Kiwior (80) y Samu, quien entró desde el banquillo (89 de penalti), perforaron la portería visitante;

La crisis napolitana: Aunque Scott McTominay empató en el minuto 43, el juego del Nápoles se desmoronó por completo en la segunda parte. La expulsión de Rafa Marín en el minuto 88 agrandó los espacios en defensa. El Oporto subió al puesto 26, mientras que el Nápoles se queda en el 27 con 3 puntos.

Voluntad en Dortmund, y duelos en Noruega yPaíses Bajos

El resto de los encuentros de la jornada también fueron muy disputados:

Borussia Dortmund 2:1 Betis: Los de Dortmund lograron una victoria sufrida gracias a los goles de Fábio Silva (49) y Karatas (72) (Ruibal marcó para los visitantes en el 67). Tras este resultado, el Borussia subió al puesto 12 con 8 puntos;

Viking 4:1 Sabah: Los azerbaiyanos, que visitaban Noruega, perdieron por goleada. Botheim anotó un doblete;

PSV 1:2 Brujas: Los belgas mostraron carácter en Eindhoven y se llevaron los 3 puntos gracias a los goles de Tresoldi y Forbes.

Tras 4 jornadas de la Liga de Campeones, la tabla de posiciones se ha vuelto más intensa y la lucha por el pase a los playoffs ha alcanzado un nuevo nivel.