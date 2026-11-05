Fàbregas lanza una seria advertencia a sus jugadores tras el 9-1 contra el Lens

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Fàbregas lanza una seria advertencia a sus jugadores tras el 9-1 contra el Lens

El encuentro Lens - Como (1-9), disputado en Francia durante la 4ª jornada de la Champions League, ha quedado grabado en los anales del fútbol europeo. Al marcar 9 goles fuera de casa, el club italiano se convirtió, en los últimos 55 años de historia, en el primer equipo en registrar tal efectividad como visitante. Además, en el nuevo formato de la UCL, ningún club había logrado un resultado tan abultado fuera de casa.

Tras el éxito histórico, el entrenador del Como, Cesc Fàbregas, Sky Sport Italia concedió una entrevista exclusiva, expresando sus impresiones sobre el partido y los objetivos importantes que tiene el equipo.

«Los factores jugaron a nuestro favor, pero el Inter está por delante»

El joven técnico español no ocultó su orgullo por el juego de su equipo, pero exigió no caer en la euforia excesiva:

  • Análisis del partido: «Estoy extremadamente satisfecho. Esto es fútbol, hoy todos los factores jugaron a nuestro favor. Los chicos jugaron con mucho sentido y a un nivel muy alto», dijo Fàbregas;

  • La próxima prueba difícil: El técnico recordó que es necesario centrarse en el campeonato local: «Pero ahora debemos detener la celebración y concentrarnos en el partido crucial y difícil contra el Inter el domingo».

«Mantengan la humildad»: Mensaje a los jóvenes jugadores

Fàbregas destacó que esta noche dejó una huella imborrable en la historia del club, siendo un gran impulso para la nueva generación:

  • Momentos inolvidables: Esta noche se convirtió en un cuento de hadas para el Como, sus fieles aficionados y los jóvenes jugadores que dan sus primeros pasos en el gran fútbol;

  • Exigencia firme del entrenador: «Fue una noche maravillosa, pero los chicos deben evaluar la situación real. Todos deben ser humildes y seguir trabajando duro en los entrenamientos. Pensar que ahora todo será fácil sería un gran error», advirtió el entrenador.

El Como en el top 4

Tras la victoria fenomenal en Francia, los pupilos de Cesc Fàbregas elevaron su cuenta a 9 puntos, subiendo al 4º lugar en la tabla general de la Champions League. El debutante de la competición sigue luchando de igual a igual con los grandes equipos y continúa siendo una de las mayores sensaciones en Europa.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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