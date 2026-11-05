Remontada espectacular: Nasaf vence 3-2 al Kuwait SC

En la cuarta jornada de la AFC Champions League 2 (ACL-2), el club Nasaf de Qarshi mostró una determinación excepcional en su visita al Kuwait SC. Tras ir perdiendo por dos goles, el equipo uzbeko tomó el control total en la segunda mitad para lograr una espectacular remontada de 3-2 y llevarse la victoria.

Con este triunfo, los pupilos de Ruziqul Berdiyev suman 4 puntos, manteniendo vivas sus esperanzas teóricas de clasificar a la fase de eliminación directa.

Crisis en el primer tiempo y revolución tras el descanso

El partido comenzó con ataques intensos de los locales, dejando a los visitantes bajo una fuerte presión:

Los goles rápidos del Kuwait SC: Yassine Khenissi abrió el marcador en el minuto 27, y 7 minutos después, en el 34, Mohammed Fraih anotó el segundo para los locales — 2-0;

El doblete impecable de Bobur Abdukholiqov: Los cambios tácticos realizados tras el descanso dieron sus frutos. El delantero Bobur Abdukholiqov igualó el marcador con goles en los minutos 57 y 67;

Minuto 81: El gol de la victoria de Oybek Rustamov: A 9 minutos del final, el centrocampista Oybek Rustamov definió con precisión en el área rival, marcando el gol decisivo que otorgó 3 puntos valiosos al Nasaf.

Resumen del partido y alineaciones:

Competición: ACL-2, Grupo A, 4ª jornada;

Resultado: Kuwait SC (Kuwait) — Nasaf (Uzbekistán) — 2-3;

Goleadores: Yassine Khenissi (27), Mohammed Fraih (34) — Bobur Abdukholiqov (57, 67), Oybek Rustamov (81);

Alineación del Nasaf: Abduvohid Nematov, Alibek Davronov (Quvonchbek Khushvaqtov 55), Akramjon Komilov (Dilshod Murtazayev 46), Adenis Shala (Yusuf Otubanjo 46), Zafarmurod Abdirahmatov, Bobur Abdukholiqov, Sharof Muhitdinov, Oybek Rustamov, Murodbek Rahmatov, Abbosjon G‘ulomov (Sardorbek Bahromov 46, Diyorbek Abdunazarov 78), Umarbek Eshmurodov.

Situación en el Grupo A y próximo destino

Tras esta importante victoria fuera de casa, el Nasaf se sitúa tercero en el grupo con 4 puntos. El destino del equipo depende del próximo encuentro en casa:

El club de Qarshi disputará su próximo partido decisivo de la ACL-2 el 25 de noviembre ante su afición frente al equipo de Baréin, Al Khaldiya.