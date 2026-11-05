Super remontada de 0:2 a 3:2: La táctica de Roziqul Berdiyev brinda un regreso sensacional al Nasaf

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Super remontada de 0:2 a 3:2: La táctica de Roziqul Berdiyev brinda un regreso sensacional al Nasaf

En los partidos de la Liga de Campeones de la AFC 2, el club de Qarshi, Nasaf, ofreció un verdadero espectáculo de fútbol fuera de casa. Visitando al Kuwait SC, los «Dragones» superaron un déficit de 0:2 en la primera mitad para finalmente lograr una remontada histórica de 3:2 en el encuentro.

Esta victoria crucial e intensa ayudó a los pupilos de Roziqul Berdiyev a mantener y fortalecer perfectamente sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase (play-offs) del grupo.

Dos mitades contrastantes: un giro radical tras los errores

El encuentro comenzó de manera extremadamente compleja y peligrosa para los de Qarshi:

  • Pasividad en la primera parte: Nasaf comenzó el partido de forma pasiva y, debido a una falta de concentración, encajó dos goles en los primeros 15 minutos (2:0);

  • Revolución táctica de Berdiyev: Tras el descanso, el cuerpo técnico cambió drásticamente el estilo de juego y lanzó a nuevos jugadores al campo. Aumentando la velocidad y la agresividad, los «Dragones» desmantelaron la defensa rival;

  • 3 goles y la victoria: En la segunda mitad, Nasaf tomó el control total del partido, no solo igualando el marcador, sino anotando el gol de la victoria para transformar el 2:0 en un 2:3.

«Nuestros ajustes tácticos dieron resultado»: las palabras de Roziqul Berdiyev en la rueda de prensa

Tras finalizar el dramático e inolvidable encuentro, el entrenador del Nasaf, Roziqul Berdiyev, participó en la rueda de prensa, revelando los momentos dolorosos y heroicos del partido:

  • El sabor de la victoria: «Hola a todos. Hemos logrado una gran victoria. Estamos muy felices por ello. Muchas gracias a todos por las felicitaciones y el apoyo», declaró el técnico;

  • La causa de los goles encajados: «Encajamos dos goles porque jugamos con falta de atención durante los primeros 15 minutos. El rival aprovechó eso eficazmente»;

  • El secreto de la remontada: «A pesar de ello, evaluamos la situación correctamente. Nuestros cambios tácticos y las sustituciones funcionaron a la perfección. Como resultado, logramos una victoria crucial para nuestro equipo».

Esta victoria llena de carácter en Kuwait elevó el espíritu combativo del Nasaf en la escena asiática a un nivel superior.

NasafLiga de Campeones de la AFC 2Roziqul BerdiyevKuwait SCFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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