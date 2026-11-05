Un periodista palestino, a quien hicieron creer que su familia había muerto en una prisión israelí, se reencuentra con ellos (video)

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Un periodista palestino, a quien hicieron creer que su familia había muerto en una prisión israelí, se reencuentra con ellos (video)

El fotoperiodista palestino Shadi Abu Sido, detenido mientras trabajaba en el hospital Al-Shifa de Gaza, fue liberado tras casi 19 meses de prisión. Durante su cautiverio, vivió creyendo que había perdido a su familia, tras ser informado en repetidas ocasiones de que su esposa y sus dos hijos habían muerto. Así lo informó Al Jazeera.

El periodista fue arrestado por las fuerzas israelíes el 18 de marzo de 2024 en el hospital Al-Shifa. Afirma que los guardias de la prisión le dijeron varias veces que su esposa e hijos habían fallecido a causa de los bombardeos en Gaza.

Shadi Abu Sido fue liberado el 13 de octubre de 2025 como parte de un acuerdo de tregua entre Israel y Hamás. Al regresar a Gaza, se emocionó profundamente al descubrir que su esposa, Hanoa Bahlul, y sus dos hijos estaban vivos.

La esposa del periodista corrió hacia él para abrazarlo. Abu Sido estrechó a sus seres queridos y besó a sus hijos repetidamente. El video del reencuentro captó la atención de muchas personas en las redes sociales.

«Escuché las voces de mis hijos. Al ver que estaban vivos, me quedé en shock», relató el periodista.

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