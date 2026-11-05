Cristiano Ronaldo pone fin a su carrera con la selección de Portugal

A los 41 años, Cristiano Ronaldo ha anunciado su intención de poner fin a su carrera con la selección nacional de Portugal. Según sus planes, el jugador dejará el equipo tras los partidos internacionales de noviembre. Así lo informó la agencia Reuters.

«Portugal siempre estará en mi corazón», escribió Ronaldo en sus redes sociales.

Ronaldo ha disputado 234 partidos con la selección de Portugal, marcando 146 goles. Lidera los registros históricos del fútbol internacional en ambas categorías.

El jugador conquistó la Eurocopa con la selección en 2016. Además, fue campeón de la UEFA Nations League en 2019 y 2025.

Se espera que Ronaldo finalice su trayectoria con la selección portuguesa tras la ventana internacional de noviembre.