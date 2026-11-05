El primer musulmán elegido al Senado de EE. UU. celebra su victoria con la palabra «Alhamdulillah»

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El primer musulmán elegido al Senado de EE. UU. celebra su victoria con la palabra «Alhamdulillah»

En las elecciones al Senado celebradas en el estado de Michigan, el representante demócrata Abdulrahman Muhammad El-Sayed obtuvo la victoria. Al derrotar a su rival republicano Mike Rogers, se convirtió en el primer musulmán elegido al Senado en la historia de los Estados Unidos. Así lo informó Associated Press.

Tras su victoria, al hablar ante sus seguidores en Detroit, El-Sayed recordó que durante toda su campaña electoral siempre decía «Insha'Allah» mientras esperaba los resultados.

«Quizás hayan notado que hasta ahora, cada vez que hablaba de los resultados electorales, siempre decía "Insha'Allah" o "Si Dios quiere". Pero hoy, a partir de esta noche, podemos cambiar "Insha'Allah" por "Alhamdulillah"», declaró.

Estas palabras del político fueron recibidas con aplausos por los asistentes en la sala.

El-Sayed, de 42 años, trabajó anteriormente en un puesto directivo en el sector de la salud en el estado de Michigan. Nació en una familia de inmigrantes egipcios.

Su elección al Senado se considera un evento histórico para los musulmanes estadounidenses. Se espera que El-Sayed preste juramento en enero de 2027 y comience su labor como senador.

Abdulrahman Muhammad El-SayedMichiganSenado de EE. UU.Elecciones en EE. UU.Historia
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