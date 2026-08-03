¿Qué mantiene a Islam Makhachev en el octágono? La respuesta es inesperada…

Islam Makhachev ha cumplido sus grandes objetivos: ser campeón de la UFC, dominar el peso ligero y conquistar un segundo cinturón en otra división. Sin embargo, el peleador de 34 años todavía no piensa en retirarse.

Según sus propias palabras, la razón no es solo buscar un nuevo récord o el siguiente título. La principal fuerza que impulsa a Makhachev es saber que un rival podría castigarlo duramente en el octágono si reduce la intensidad de su preparación.

Un sueño dio paso a otro

Makhachev contó que su primer sueño era convertirse en campeón de la UFC. En 2022, sometió a Charles Oliveira en el segundo asalto y ganó el cinturón del peso ligero.

Su siguiente objetivo era defender el cinturón tantas veces como fuera posible. Durante su etapa en el peso ligero, Makhachev derrotó a rivales como Alexander Volkanovski, Dustin Poirier y Renato Moicano, y firmó una larga racha de victorias en la división.

Después se fijó un nuevo reto: subir al peso wélter y convertirse en campeón de la UFC en dos divisiones. Su victoria sobre Jack Della Maddalena en noviembre de 2025 también hizo realidad ese objetivo. Ahora Makhachev es campeón del peso wélter y aparece como número uno del ranking de la UFC libra por libra.

«Al principio, mi sueño era ser campeón de la UFC. Después quise defender el cinturón del peso ligero tantas veces como fuera posible. Luego me marqué el objetivo de ser campeón en dos categorías de peso. Ahora también lo he conseguido», declaró Makhachev.

El próximo gran objetivo: un récord en solitario

Makhachev suma 16 victorias consecutivas en la UFC. En las estadísticas oficiales, comparte actualmente el primer puesto con la leyenda Anderson Silva.

Entre 2006 y 2012, Silva ganó 16 combates consecutivos en la UFC. Durante muchos años, ese récord fue uno de los registros más sólidos en la historia de la organización.

Si Makhachev gana un combate más:

Indicador Resultado Racha de Anderson Silva 16 victorias Racha actual de Makhachev 16 victorias Después de la próxima victoria 17 victorias Estatus histórico Récord individual de la UFC

El propio peleador reconoció que el deseo de superar este récord podría darle una motivación adicional.

La mayor motivación: el miedo a perder

La declaración más interesante de Makhachev no tuvo que ver con los récords, sino con su actitud hacia la preparación.

«En realidad, lo que más me motiva es saber que, si entro en la jaula sin estar preparado, alguien me va a destrozar la cara. Por eso tengo que mantener la concentración y seguir trabajando duro».

Esta reflexión revela una de las verdades más simples, pero también más crueles, de las MMA profesionales: el estatus de campeón no protege a un peleador de los golpes.

Cada rival que entra en el octágono quiere derrotar a Makhachev y conseguir la mayor victoria de su carrera. Por eso, aunque el campeón bajara la intensidad de sus entrenamientos durante un solo día, sus oponentes seguirían buscando sus puntos débiles.

El éxito no lo volvió conformista

Muchos deportistas tienen dificultades para conservar el hambre y la disciplina de antes después de alcanzar sus principales objetivos. Makhachev también enfrenta ese riesgo psicológico:

se convirtió en campeón de dos divisiones;

igualó la racha de victorias más larga en la historia de la UFC;

su récord profesional llegó a 28 victorias y una derrota;

es reconocido como el mejor peleador libra por libra.

Sin embargo, sus palabras muestran que el campeón no se considera invencible. Al contrario, entiende que cada nuevo rival puede hacer que sus logros anteriores pierdan valor en una sola noche.

Ese peligro le ayuda a mantener un ritmo alto en los entrenamientos, no perder la concentración y afrontar cada combate como el más importante de su carrera.

La pelea contra Garry puede ser histórica

Makhachev disputará su próximo combate contra Ian Machado Garry en el evento estelar de UFC 330. El torneo se celebrará el 15 de agosto en Filadelfia, Estados Unidos; debido a la diferencia horaria, la cartelera principal en Uzbekistán será en la madrugada del 16 de agosto.

Será la primera defensa de Makhachev del cinturón del peso wélter.

En este enfrentamiento se resolverán al mismo tiempo tres grandes cuestiones:

¿Makhachev conservará el cinturón en su nueva división? ¿Elevará su racha de victorias consecutivas a 17? ¿Superará el histórico registro de Anderson Silva?

Garry no es un aspirante cualquiera. Puede poner fin a la racha del campeón y convertirse, en una sola noche, en el nuevo campeón de la UFC y en protagonista de un gran momento histórico.

¿Es demasiado pronto para hablar de retiro?

Aunque Makhachev ha alcanzado todos sus objetivos iniciales, nuevos retos aparecen ante él. Después de superar el récord de Silva, todavía tendrá que defender el cinturón del peso wélter, enfrentarse a nuevos aspirantes y seguir luchando por su lugar en la historia.

Sin embargo, la principal razón que lo mantiene en el deporte es más sencilla que los trofeos: en las MMA no se puede competir sin estar preparado.

Las palabras de Makhachev revelan la psicología de un campeón. Para mantenerse en la cima no basta con querer ganar; también hay que recordar lo dolorosa que puede ser una derrota.

Por ahora, esa sensación mantiene a Makhachev en el octágono. Su pelea contra Garry responderá si esta motivación lo llevará hasta el récord absoluto de la historia de la UFC.

¿Cuántas peleas creen que debería disputar Makhachev después de superar el récord de Silva? ¡Dejen su opinión en los comentarios y compartan el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!