Xavi habló sobre las similitudes y diferencias entre Yamal y Messi

El exentrenador del FC Barcelona, Xavi, habló sobre Lionel Messi en relación con las comparaciones con Lamine Yamal.

Según Xavi, tales comparaciones son comprensibles en cierto sentido. Porque Yamal también es zurdo, juega por la banda derecha, recorta hacia el centro, crea ocasiones y puede dar pases decisivos.

Al mismo tiempo, Xavi afirmó que comparar al joven jugador con uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos le supone una presión excesiva.

«No le estamos haciendo un favor al chico con estas comparaciones. Eso le genera presión. Pero creo que a él no le molesta. Quiere el balón, quiere jugar al fútbol y disfruta del juego», dijo Xavi.

En su opinión, Yamal tiene un carácter fuerte. Xavi explicó esto por la forma en que el jugador se desenvuelve con libertad en el campo y no rehúye la responsabilidad.

El exentrenador también destacó que Messi es un referente para Lamine. Valoró los comentarios positivos de Messi sobre Yamal como una gran motivación para el joven futbolista.

Xavi señaló que también existen diferencias entre ambos jugadores. Según él, Lamine se apoya más en el regate, mientras que Messi se distinguía por su capacidad de ir directo hacia la portería.

Sin embargo, Xavi los compara en cuanto a carácter. Según sus palabras, tanto Messi como Yamal sienten que son diferentes a los demás. Este es uno de los aspectos importantes para llegar a ser un gran jugador.

Xavi también recordó que Lamine Yamal creció en la academia del FC Barcelona junto a jugadores como Pau Cubarsí, Marc Bernal, Alejandro Balde y Gavi. Dijo que sus compañeros también saben que Yamal es un talento especial.