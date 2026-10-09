La participación activa de los futbolistas de Asia Central, especialmente de Uzbekistán, en los campos europeos se ha convertido en el centro de atención de la prensa deportiva internacional. El reconocido periodista deportivo ruso Aleksey Yakovenko destacó en su artículo que el camino recorrido por Eldor Shomurodov ha servido como catalizador y trampolín único para que los jugadores de la región accedan a las grandes ligas europeas.

Los éxitos históricos en la Copa Mundial 2026 y la llegada masiva de jóvenes talentos a diversos campeonatos del continente han iniciado una nueva era en el desarrollo del fútbol uzbeko.

Obra maestra en el Mundial: El gol histórico de Shomurodov

El verano de 2026 quedó escrito con letras de oro para el fútbol de Uzbekistán:

Debut histórico: La selección nacional de Uzbekistán participó por primera vez en su historia en la fase final de la Copa Mundial;

Reconocimiento de los aficionados: El sensacional gol marcado por el capitán del equipo, Eldor Shomurodov, contra la RD Congo fue elegido, según los resultados de la votación de los aficionados, como el mejor gol de la fase de grupos del torneo;

Valoración de la FIFA: La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) registró oficialmente este disparo de Shomurodov como uno de los dos goles más bellos de toda la Copa Mundial.

De la apuesta del Rostov al Genoa y la Roma: El trampolín clásico de Eldor

El camino europeo de Shomurodov se convirtió en una verdadera guía para los jugadores de Asia Central:

Superar el escepticismo: Llegado al Rostov en 2017 desde el Bunyodkor a los 22 años, el delantero era casi desconocido en Rusia. El Rostov asumió un riesgo que valió la pena: 18 goles en 91 partidos, y máximo goleador del equipo en la temporada 2019/20 con 11 tantos;

El salto a la Serie A: En el otoño de 2020, el histórico club italiano Genoa lo fichó por 8 millones de euros (con un 15% de plusvalía en una futura venta);

Un récord de 17,5 millones: Un año después, la Roma incorporó al delantero uzbeko por 17,5 millones de euros más bonos. Tras cesiones en Spezia y Cagliari, Shomurodov recuperó su olfato goleador en el club turco Istanbul Başakşehir, donde fue transferido de forma definitiva.

Un camino distinto: El traspaso de Manchester Citypor 40 millones para Khusanov

Si Shomurodov abrió el camino a través de Rusia, el defensa Abdukodir Khusanov mostró una ruta totalmente nueva y efectiva:

La vía bielorrusa: Khusanov pasó directamente del sistema del Bunyodkor al club Energetik-BGU Minsk. El derecho de los clubes bielorrusos a participar en competiciones europeas ayudó al joven defensa a atraer rápidamente la atención de los ojeadores internacionales;

De Francia a un gigante inglés: Tras una temporada y media brillante en el Lens, en enero de 2025, el gigante europeo «Manchester City» pagó 40 millones de euros para fichar a Khusanov;

Récord regional: Este traspaso estableció un récord absoluto como la compra más cara en la historia del fútbol de Asia Central.

Nueva ola: La expansión de los jóvenes uzbekos en Europa

Gracias al precedente exitoso creado por Shomurodov y Khusanov, hoy la nueva generación del fútbol uzbeko conquista activamente los campeonatos extranjeros:

Umarali Rakhmonaliev — Brilla con el campeón de Azerbaiyán, Sabail, en los partidos de la Champions League;

Behruz Karimov — Firmó con el club suizo Lugano tras la Copa Mundial;

Jahongir Urozov — Se unió al club Rubin en la Premier League rusa;

Mahmudjon Mahamadjonov — Se consolida en el Dynamo Makhachkala;

Abbosbek Fayzullaev — Tras ser la revelación del CSKA en Rusia, ahora brilla en el mismo campeonato que Shomurodov, en la Süper Lig turca.

Los grandes clubes europeos ya no ven a Asia Central como una región aislada, sino como un semillero de talentos únicos, físicamente robustos, tácticamente maduros y asequibles. Esto augura la llegada de muchos más jugadores uzbekos a las cinco grandes ligas europeas.