La segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League concluyó con resultados sorprendentes, goleadas y auténticos thrillers.

En Inglaterra, el vigente campeón el PSG a domicilio Manchester Cityfue vapuleado, mientras que en la capital italiana, el club madrileño del Real Madrid protagonizó una de las remontadas más brillantes de la historia del torneo, transformando un 1-3 en un 4-3 en los últimos minutos.

Drama en el Etihad: Khusanov titular, pero el City no pudo resistir

El duelo central de la jornada se disputó en Manchester, donde el campeón francés, el PSG, logró una victoria contundente sobre los locales (2-4):

Abdukodir Khusanov jugó 90 minutos: El defensa de la selección nacional de Uzbekistán fue titular con los «Citizens» y disputó el encuentro completo;

Los ataques parisinos en la primera parte: Los visitantes se adelantaron con goles de Doué (13'), Dembélé (15') y Vitinha (32'). En la segunda parte, Akliouche (62') sumó otro tanto;

El doblete de Haaland no fue suficiente: Erling Haaland (53', 75') recortó distancias en dos ocasiones. En el minuto 90, Torres falló un penalti para los parisinos;

Tabla de posiciones: El PSG se coloca líder con 6 puntos, mientras que el equipo de Pep Guardiola cae al puesto 17 con 3 puntos.

Milagro en Roma: el Real Madrid marcó tres goles en 6 minutos

El choque entre la Roma y el Real Madrid en Roma terminó con un drama que pasará a la historia de la competición:

La sólida ventaja de la Roma: Tras el gol de De Roon y el doblete de Malen, los romanos ganaban 3-1 hasta el minuto 80 (Mbappé había marcado para los madrileños en el 25');

Tormenta de 6 minutos: Cerca del final, los madrileños mostraron su carácter: Espi (84'), el suplente Endrick (86') y Antonio Rüdiger (90') marcaron consecutivamente para transformar el 1-3 en un fantástico 3-4 final;

Tres puntos vitales: Los pupilos de Carlo Ancelotti alcanzan los 6 puntos y suben al octavo puesto. La Roma se queda con 1 punto en la posición 25.

Otros partidos de la jornada: goleadas y sorpresa en el Ártico

En el resto de los partidos de la 2ª jornada se registraron resultados destacados:

Aston Villa — Fenerbahçe — 6-0: El club de Birmingham destrozó la defensa turca. Nicolas Jackson y Ross Barkley lograron sendos dobletes;

Bodø/Glimt — Borussia Dortmund — 1-0: En el frío norte de Noruega, el Dortmund fue sorprendido por el único gol de Sørli;

Betis — Porto — 3-2: En un emocionante encuentro en Sevilla, Isco transformó un penalti en el minuto 84 para dar una victoria clave a los españoles;

Shakhtar — AEK — 3-1: El club de Donetsk remontó un 0-1 inicial con tres goles;

Slovan — Stuttgart — 0-3: El club alemán ganó con contundencia fuera de casa y se afianza en el cuarto puesto con 6 puntos.

La lucha en la fase de liga de la Champions League se intensifica, y cada error de los grandes clubes afecta drásticamente a la tabla.