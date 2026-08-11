Marc Cucurella confía en el éxito del Real Madrid bajo las órdenes de José Mourinho

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Marc Cucurella confía en el éxito del Real Madrid bajo las órdenes de José Mourinho

El defensa español Marc Cucurella, que llegó del Chelsea al Real Madrid, se mostró muy optimista sobre las posibilidades del equipo para la próxima temporada. Según Goal.com, el experimentado futbolista confía en que el proyecto dirigido por el legendario entrenador José Mourinho traerá grandes éxitos al club blanco. Así lo informa Goal.com en su informe.

El jugador de 28 años no ocultó su enorme sorpresa por el impacto del técnico portugués en el equipo desde las primeras sesiones de entrenamiento. En una entrevista concedida a Real Madrid TV, Cucurella destacó especialmente que el nuevo entrenador está transmitiendo confianza y libertad a los futbolistas sobre el terreno de juego.

El camino de Marc Cucurella hasta Madrid

Aunque se formó en la academia barcelonesa de La Masia, Cucurella reconoció que era imposible rechazar la oferta del club, 15 veces campeón de Europa. Tras cuatro temporadas exitosas en el Brighton y el Chelsea, el defensa considera este nuevo paso en su carrera un gran honor.

Con una gran experiencia en la Premier League y en el fútbol internacional, el jugador disputó 163 partidos con el Chelsea y conquistó la Liga Conferencia y el Mundial de Clubes de la FIFA en 2025. Además, logró importantes triunfos con la selección española.

Una plantilla de estrellas y un nuevo desafío

Durante el mercado de fichajes de verano, el Real Madrid incorporó no solo a Cucurella, sino también a futbolistas reconocidos como Bernardo Silva, Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries. Esto demuestra que el equipo pretende reforzar sus tres líneas de cara a la nueva temporada.

Según el defensa, jugar en Madrid es mucho más que otro traspaso: es la recompensa merecida por una dura carrera que comenzó en el Getafe y el Eibar. Se mostró encantado de poder vivir ahora desde dentro las noches legendarias del Bernabéu y las victorias en la Champions League.

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