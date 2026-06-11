Asaubayeva: Mi salario fue reducido a la tercera parte, apelé al Presidente (video)

Bibisara Asaubayeva, reconocida ajedrecista kazaja, gran maestra internacional y una de las líderes del ranking mundial femenino, envió un mensaje de video al presidente del país, Kassym-Jomart Tokáyev. La deportista informó que el Ministerio de Deportes redujo su salario a la tercera parte. Ella comunicó esto a través de su página de Instagram.

La ajedrecista señaló que, aunque ganó el prestigioso torneo Norway Chess 2026, los trabajos de preparación para esta competencia se llevaron a cabo con sus propios fondos y con el apoyo de sus padres. Además, los analistas y asistentes que trabajaron en su equipo aún no han recibido el pago por su labor.

En su apelación, Bibisara Asaubayeva destacó que hay muy pocos campeones mundiales de ajedrez en el país y llamó la atención sobre los problemas en el sistema de apoyo a los deportistas. Según ella, el premio otorgado por el Ministerio de Deportes por ganar el campeonato mundial es de solo 2,000 dólares. Los medallistas olímpicos, en cambio, reciben 250,000 dólares.

La ajedrecista también reveló que el salario que recibía del Estado desde 2023 fue reducido a la tercera parte en 2025 tras el nombramiento de un nuevo ministro de Deportes. Al mismo tiempo, señaló que nunca ha recibido un salario mensual por parte de la Federación de Ajedrez de Kazajistán.

Ella dijo que a principios de este año ganó su tercera medalla de oro en el Campeonato Mundial de Blitz y se clasificó para el Torneo de Candidatas por la corona mundial femenina. Sin embargo, debido a la falta de fondos suficientes para una preparación adecuada para la importante competencia, su equipo se vio obligado a trabajar de forma remota.

Asaubayeva enfatizó que las promesas de apoyo hechas por el Estado no se han cumplido y que sus solicitudes enviadas a diversas agencias han quedado sin respuesta.

Como dato, Bibisara Asaubayeva aseguró recientemente el campeonato de forma anticipada en el prestigioso torneo Norway Chess en Oslo, convirtiéndose en la primera ajedrecista kazaja en la historia en lograr tal resultado. Además, según el ranking actualizado de la FIDE, ha ascendido al primer lugar del ranking mundial femenino.