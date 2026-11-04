El recital de Raphinha y Yamal: el FC Barcelona golea al Aston Villa

·102·Deportes
El recital de Raphinha y Yamal: el FC Barcelona golea al Aston Villa

En el marco de la jornada 4 de la Champions League, durante el duelo estelar disputado en Cataluña, el FC Barcelona recibió al club inglés Aston Villay se impuso con autoridad por un contundente 3-0.

Los pupilos de Hansi Flick tomaron el control total del encuentro desde los primeros minutos. El gol tempranero de la joven estrella Lamine Yamal y el magnífico doblete del capitán Raphinha en la segunda parte aseguraron tres puntos vitales para los catalanes.

Gol rápido y doblete del líder brasileño

El destino del encuentro se decidió por la precisión y agresividad de los atacantes locales:

  • Lamine Yamal golpe temprano: Apenas en el minuto 7, el extremo de 19 años rompió la defensa rival para abrir el marcador y dar tranquilidad a su equipo — 1-0;

  • El doblete de Raphinha: En la segunda mitad, el extremo brasileño demostró una vez más su gran estado de forma. Amplió la ventaja en el minuto 52 y sentenció el partido en el 64 con su doblete — 3-0;

  • La impotencia de los ingleses: Aunque jugadores como Jackson, Buendía y McGinn intentaron generar peligro para el club de Birmingham, el portero Joan García y la defensa catalana se mostraron sólidos, manteniendo su portería a cero.

Tabla de posiciones: El FC Barcelona acecha el liderato

Este enfrentamiento reconfiguró los puestos entre los líderes de la fase de liga:

  • FC Barcelona 2º: Gracias a esta victoria, el club catalán suma 9 puntos y asciende a la 2ª posición de la tabla general por diferencia de goles;

  • Primer tropiezo del Aston Villa: Con 9 puntos, el club inglés se mantiene en la parte alta y ocupa la 3ª posición según la diferencia de goles.

El fútbol agresivo y ofensivo que despliega el equipo de Hansi Flick confirma que el FC Barcelona es uno de los grandes favoritos de la Champions League esta temporada.

FC BarcelonaAston VillaChampions LeagueLamine YamalFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Hansi Flick elogia al Aston Villa y a Unai Emery antes del choque de ChampionsHansi Flick elogia al Aston Villa y a Unai Emery antes del choque de ChampionsAyer 06:59¿Qué dijo Unai Emery antes del duelo contra el FC Barcelona en el Camp Nou?¿Qué dijo Unai Emery antes del duelo contra el FC Barcelona en el Camp Nou?Ayer 16:28Gordon explica las razones de los problemas contra el Real y el PSGGordon explica las razones de los problemas contra el Real y el PSG2 noviembre 20:347 goles y un super show en Cataluña: el FC Barcelona golea al Alavés por 6-17 goles y un super show en Cataluña: el FC Barcelona golea al Alavés por 6-11 noviembre 07:08¿Cómo reaccionó el seleccionador de España al resultado de Lamine Yamal?¿Cómo reaccionó el seleccionador de España al resultado de Lamine Yamal?27 octubre 21:37«Aquí algo no está bien»: El tío de Lamine Yamal, furioso con los resultados del Balón de Oro«Aquí algo no está bien»: El tío de Lamine Yamal, furioso con los resultados del Balón de Oro27 octubre 14:10
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis