En el marco de la jornada 4 de la Champions League, durante el duelo estelar disputado en Cataluña, el FC Barcelona recibió al club inglés Aston Villay se impuso con autoridad por un contundente 3-0.

Los pupilos de Hansi Flick tomaron el control total del encuentro desde los primeros minutos. El gol tempranero de la joven estrella Lamine Yamal y el magnífico doblete del capitán Raphinha en la segunda parte aseguraron tres puntos vitales para los catalanes.

Gol rápido y doblete del líder brasileño

El destino del encuentro se decidió por la precisión y agresividad de los atacantes locales:

Lamine Yamal golpe temprano: Apenas en el minuto 7, el extremo de 19 años rompió la defensa rival para abrir el marcador y dar tranquilidad a su equipo — 1-0;

El doblete de Raphinha: En la segunda mitad, el extremo brasileño demostró una vez más su gran estado de forma. Amplió la ventaja en el minuto 52 y sentenció el partido en el 64 con su doblete — 3-0;

La impotencia de los ingleses: Aunque jugadores como Jackson, Buendía y McGinn intentaron generar peligro para el club de Birmingham, el portero Joan García y la defensa catalana se mostraron sólidos, manteniendo su portería a cero.

Tabla de posiciones: El FC Barcelona acecha el liderato

Este enfrentamiento reconfiguró los puestos entre los líderes de la fase de liga:

FC Barcelona 2º: Gracias a esta victoria, el club catalán suma 9 puntos y asciende a la 2ª posición de la tabla general por diferencia de goles;

Primer tropiezo del Aston Villa: Con 9 puntos, el club inglés se mantiene en la parte alta y ocupa la 3ª posición según la diferencia de goles.

El fútbol agresivo y ofensivo que despliega el equipo de Hansi Flick confirma que el FC Barcelona es uno de los grandes favoritos de la Champions League esta temporada.