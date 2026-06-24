Calificaciones de los jugadores tras el partido Uzbekistán - Portugal

La selección nacional de Uzbekistán se enfrentó a Portugal en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Tras el encuentro, « Flashscore » evaluó el desempeño de los jugadores.

La calificación más alta en las filas de Uzbekistán fue para Eldor Shomurodov. El capitán del equipo obtuvo un 6,9. Azizbek Mozgovoy, quien ingresó desde el banquillo en la segunda mitad, registró la segunda mejor nota del equipo con 6,7.

Calificaciones de los jugadores:

• Eldor Shomurodov — 6,9

• Azizbek Mozgovoy — 6,7

• Xojiakbar Alijonov — 6,5

• Abduqodir Husanov — 6,4

• Abbosbek Fayzullayev — 6,2

• Igor Sergeyev — 6,2

• Bobur Karimov — 6,1

• Azizbek G‘aniyev — 6,0

• Odiljon Hamrobekov — 6,0

• Sherzod Nasrullayev — 6,0

• Rustam Ashurmatov — 5,9

• Otabek Shukurov — 5,6

• Alisher Abdullayev — 5,6

• Abduvohid Ne’matov — 5,4

Abduqodir Husanov obtuvo la calificación más alta entre los jugadores titulares después de Shomurodov. El portero Abduvohid Ne’matov recibió la nota más baja del equipo, 5,4.