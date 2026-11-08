Javohir Ummataliyev derrota a su rival español en una prestigiosa velada de Queensberry

En Mánchester, Inglaterra, una gran velada de boxeo profesional organizada por una de las promotoras líderes del mundo, Queensberry Promotions , comenzó con buenas noticias para los aficionados al boxeo uzbeko.

En el marco de este prestigioso evento, nuestro joven y prometedor boxeador Javohir Ummataliyev , disputó un importante combate de clasificación contra su experimentado rival español, Atakayte Santana.

Dominio total de 6 asaltos y decisión de los jueces

Ante el público británico, Javohir Ummataliyev demostró su alta técnica y preparación táctica:

Control de la distancia: Desde los primeros segundos del combate, Ummataliyev tomó el ritmo de la pelea gracias a golpes precisos y movimientos ágiles;

Lucha intensa: Aunque el español Atakayte Santana intentó contraatacar en varias ocasiones, nuestro representante defendió con solidez, sin darle oportunidades a su oponente;

Decisión unánime de los jueces: Al finalizar el emocionante combate de 6 asaltos, los jueces reconocieron unánimemente la superioridad de Javohir Ummataliyev, otorgándole la victoria a nuestro compatriota.

Récord profesional alcanza 3-0

En Mánchester, este éxito marca un paso importante en la carrera de nuestro boxeador de 20 años: