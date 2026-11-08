Javohir Ummataliyev derrota a su rival español en una prestigiosa velada de Queensberry
En Mánchester, Inglaterra, una gran velada de boxeo profesional organizada por una de las promotoras líderes del mundo, Queensberry Promotions , comenzó con buenas noticias para los aficionados al boxeo uzbeko.
En el marco de este prestigioso evento, nuestro joven y prometedor boxeador Javohir Ummataliyev , disputó un importante combate de clasificación contra su experimentado rival español, Atakayte Santana.
Dominio total de 6 asaltos y decisión de los jueces
Ante el público británico, Javohir Ummataliyev demostró su alta técnica y preparación táctica:
Control de la distancia: Desde los primeros segundos del combate, Ummataliyev tomó el ritmo de la pelea gracias a golpes precisos y movimientos ágiles;
Lucha intensa: Aunque el español Atakayte Santana intentó contraatacar en varias ocasiones, nuestro representante defendió con solidez, sin darle oportunidades a su oponente;
Decisión unánime de los jueces: Al finalizar el emocionante combate de 6 asaltos, los jueces reconocieron unánimemente la superioridad de Javohir Ummataliyev, otorgándole la victoria a nuestro compatriota.
Récord profesional alcanza 3-0
En Mánchester, este éxito marca un paso importante en la carrera de nuestro boxeador de 20 años:
Serie invicta: Gracias a esta contundente victoria, Javohir Ummataliyev eleva su récord profesional a 3-0 y continúa su camino sin conocer la derrota;
El camino a las arenas de Queensberry: Gran Bretañaganar en las grandes veladas de boxeo en Gran Bretaña abre el camino para combates internacionales de mayor nivel y títulos prestigiosos para nuestro compatriota.
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