Cristiano Ronaldo regresa al Al-Nassr: su futuro en la selección sigue siendo incierto

Mientras crecen las dudas sobre el futuro de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal, la estrella de 41 años ha regresado a Arabia Saudita. El club Al-Nassr publicó una foto mostrando el regreso del delantero portugués a los entrenamientos, dándole una cálida bienvenida.

« Un gran atleta... en el corazón de Najd, en Al-Nassr », escribió el club saudí en sus redes sociales.

El regreso de Ronaldo a Riad se produce tras su salida anticipada de la concentración de Portugal. Se quedó en el banquillo durante el partido contra Noruega el 27 de septiembre sin llegar a jugar.

¿Qué originó la situación entre Ronaldo y Jesus?

Ronaldo fue titular y jugó 66 minutos en el partido de la Liga de Naciones contra Gales el 24 de septiembre. Sin embargo, pasó todo el partido en el banquillo contra Noruega el 27 de septiembre.

Posteriormente, circularon informes sobre un malentendido entre el jugador y el entrenador Jorge Jesus durante la concentración. El 30 de septiembre, Ronaldo abandonó la concentración de Portugal. Según Reuters, el jugador afirmó haber tomado esta decisión tras la rueda de prensa de Jesus y una conversación con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol.

Este suceso alimentó las especulaciones sobre un posible final de la carrera internacional de Ronaldo.

Pero Jesus no le cerró la puerta a Ronaldo

El aspecto más interesante es que no se ha anunciado oficialmente ninguna ruptura en la relación entre Ronaldo y la selección nacional.

Al contrario, tras la victoria de Portugal por 2-1 ante Noruega el 4 de octubre, Jorge Jesus dijo que Ronaldo podría volver a la selección si así lo desea. El entrenador destacó que el jugador podría ser incluido en la lista de convocados para la próxima cita.

Por lo tanto, por ahora, no hay motivos para considerar los informes de que Ronaldo ha decidido no volver a jugar con Portugal como una decisión definitiva.

Según la postura de Jesus, la decisión final depende del propio jugador.

Ahora toda la atención se centra en el Al-Nassr

Para Ronaldo, la carrera a nivel de clubes continúa.

El Al-Nassr recibió de nuevo al delantero de 41 años y le prestó especial atención en su publicación oficial. El regreso de Ronaldo a Riad es importante para el club saudí mientras prepara los próximos partidos de la temporada.

Su próximo partido con el Al-Nassr también despierta gran interés entre los aficionados. Su última aparición con el club fue el 12 de septiembre contra el Al-Khaleej. Desde entonces, estuvo bajo la disciplina de la selección de Portugal.

La historia de Ronaldo en la selección podría no haber terminado aún

Cristiano Ronaldo es el máximo goleador y el jugador con más partidos en la historia de la selección de Portugal. Por ello, es natural que cada una de sus decisiones genere gran expectación en torno al equipo nacional.

Por el momento, la situación envía señales contradictorias: Ronaldo dejó la concentración, pero Jorge Jesus dejó la puerta abierta a su regreso.

Por eso, es demasiado pronto para concluir que «Ronaldo no volverá a jugar con Portugal».

Por un lado, la leyenda de 41 años se prepara para continuar su carrera en el Al-Nassr. Por otro, la puerta de la selección de Portugal sigue abierta para él.

La respuesta a la pregunta más interesante podría conocerse en la próxima convocatoria: ¿Volverá Ronaldo a vestir la camiseta de Portugal o su historia de más de 20 años con la selección termina aquí?