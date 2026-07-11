Solbakken señala a Inglaterra como favorita, pero lanza una advertencia importante

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Solbakken señala a Inglaterra como favorita, pero lanza una advertencia importante

La selección nacional de Noruega se enfrentará a Inglaterra en los cuartos de final de la Copa Mundial 2026. Antes del encuentro, el seleccionador noruego Ståle Solbakken señaló al rival como favorito, aunque destacó que la superioridad de Inglaterra no es absoluta.

Según el entrenador, la presión principal recaerá sobre los ingleses. Noruega intentará demostrar que no es un equipo que dependa únicamente de Erling Haaland.

«Inglaterra es favorita, pero no claramente»

Ståle Solbakken reconoció la fortaleza de la plantilla y la gran experiencia de Inglaterra.

«Inglaterra es favorita, pero no una gran favorita. Creo que la presión sobre Inglaterra es mayor que la nuestra», declaró.

Según sus palabras, Noruega también siente la responsabilidad del resultado. Pero una vez que comience el partido, los jugadores olvidarán la presión para centrarse en sus tareas en el campo.

El duelo entre Kane y Haaland

Antes de los cuartos de final, la atención se centra principalmente en dos delanteros: Harry Kane y Erling Haaland.

Solbakken no ocultó esta situación:

«No es un secreto para nadie que Kane es el líder de la selección inglesa, y Erling es el nuestro».

Al mismo tiempo, el entrenador afirmó que sería un error evaluar el partido solo como una rivalidad entre dos estrellas.

«Están subestimando a nuestros otros jugadores»

Solbakken enfatizó que Noruega cuenta con otros jugadores de alto nivel además de Haaland.

«No hay duda, Haaland es nuestro líder. Sin embargo, creo que están subestimando a algunos de nuestros otros jugadores», dijo el entrenador.

Destacó que Haaland también necesita la ayuda de sus compañeros para marcar goles y demostrar sus capacidades.

Noruega se prepara para una sorpresa

Inglaterra puede ser favorita sobre el papel, pero Noruega cree en sus posibilidades. Como se desprende de la declaración de Solbakken, el equipo aspira a llegar a las semifinales aprovechando la presión del rival y su propio juego colectivo.

¿La gran pregunta ahora es si la Inglaterra de Kane se impondrá o si la Noruega de Haaland creará la próxima sorpresa del torneo?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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