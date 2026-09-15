Ezequiel Lavezzi habla sobre su depresión y el apoyo de Lionel Messi

El exdelantero de la selección argentina y del Paris Saint-Germain, Ezequiel Lavezzi, habló abiertamente sobre la depresión y los momentos difíciles que vivió tras finalizar su carrera profesional. Según Goal.com, el finalista de la Copa del Mundo 2014 detalló la crisis psicológica que surgió tras dejar el fútbol, su proceso de tratamiento en una clínica psiquiátrica y el enorme apoyo de su amigo cercano Lionel Messi. Así lo informa Goal.com informa .

Ezequiel Lavezzi tuvo una carrera exitosa en el Napoli de Italia y en el Paris Saint-Germain de Francia, donde conquistó numerosos títulos. Pasó sus últimos años en el club chino Hebei China Fortune, anunciando oficialmente su retiro en diciembre de 2019.

El vacío mental tras el retiro

En una entrevista con Prime Video, el exdelantero admitió que la pérdida repentina de la rutina diaria tras dejar el campo de juego afectó profundamente su salud mental. Según Lavezzi, al terminar su etapa como futbolista, se generó un vacío inmenso que nada en la vida podía llenar.

Destacó que sufrió una depresión grave, fue ingresado en una clínica psiquiátrica bajo supervisión médica y que actualmente sigue tomando medicación y continuando su tratamiento. A pesar de las dificultades, intenta volver a una vida saludable paso a paso.

Lionel Messi y el apoyo familiar

En los momentos difíciles, Lavezzi encontró fuerza no solo en la ayuda médica, sino también en la confianza de sus seres queridos y en la felicidad familiar. El exjugador, quien enfatizó que el nacimiento de su hijo cambió su vida por completo, dijo que su hijo menor le dio una inmensa alegría y fuerzas para vivir.

También recordó que figuras del mundo del fútbol le tendieron la mano durante sus días más oscuros. "El mundo del fútbol estuvo a mi lado; personas como Messi, Agüero y Paolo Cannavaro me apoyaron. Tengo un vínculo de amistad especial con Lionel Messi, hablamos de varios temas, es una persona maravillosa", expresó Lavezzi con calidez.

El exdeportista de 41 años se dirigió a todas las personas que enfrentan problemas de salud mental similares, asegurando que con humildad y voluntad de lucha se puede superar cualquier situación difícil. Actualmente, Lavezzi continúa un largo proceso de rehabilitación bajo la supervisión de especialistas.