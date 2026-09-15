Ezequiel Lavezzi habla sobre su depresión y el apoyo de Lionel Messi

·14·Deportes
Ezequiel Lavezzi habla sobre su depresión y el apoyo de Lionel Messi

El exdelantero de la selección argentina y del Paris Saint-Germain, Ezequiel Lavezzi, habló abiertamente sobre la depresión y los momentos difíciles que vivió tras finalizar su carrera profesional. Según Goal.com, el finalista de la Copa del Mundo 2014 detalló la crisis psicológica que surgió tras dejar el fútbol, su proceso de tratamiento en una clínica psiquiátrica y el enorme apoyo de su amigo cercano Lionel Messi. Así lo informa Goal.com informa .

Ezequiel Lavezzi tuvo una carrera exitosa en el Napoli de Italia y en el Paris Saint-Germain de Francia, donde conquistó numerosos títulos. Pasó sus últimos años en el club chino Hebei China Fortune, anunciando oficialmente su retiro en diciembre de 2019.

El vacío mental tras el retiro

En una entrevista con Prime Video, el exdelantero admitió que la pérdida repentina de la rutina diaria tras dejar el campo de juego afectó profundamente su salud mental. Según Lavezzi, al terminar su etapa como futbolista, se generó un vacío inmenso que nada en la vida podía llenar.

Destacó que sufrió una depresión grave, fue ingresado en una clínica psiquiátrica bajo supervisión médica y que actualmente sigue tomando medicación y continuando su tratamiento. A pesar de las dificultades, intenta volver a una vida saludable paso a paso.

Lionel Messi y el apoyo familiar

En los momentos difíciles, Lavezzi encontró fuerza no solo en la ayuda médica, sino también en la confianza de sus seres queridos y en la felicidad familiar. El exjugador, quien enfatizó que el nacimiento de su hijo cambió su vida por completo, dijo que su hijo menor le dio una inmensa alegría y fuerzas para vivir.

También recordó que figuras del mundo del fútbol le tendieron la mano durante sus días más oscuros. "El mundo del fútbol estuvo a mi lado; personas como Messi, Agüero y Paolo Cannavaro me apoyaron. Tengo un vínculo de amistad especial con Lionel Messi, hablamos de varios temas, es una persona maravillosa", expresó Lavezzi con calidez.

El exdeportista de 41 años se dirigió a todas las personas que enfrentan problemas de salud mental similares, asegurando que con humildad y voluntad de lucha se puede superar cualquier situación difícil. Actualmente, Lavezzi continúa un largo proceso de rehabilitación bajo la supervisión de especialistas.

Ezequiel LavezziLionel MessiDepresiónParis Saint-GermainFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Jorge Mendes califica a Lamine Yamal como el mejor del mundoJorge Mendes califica a Lamine Yamal como el mejor del mundoHoy, 11:15Khamzat Chimaev hace sus pronósticos para tres grandes peleas de campeonatoKhamzat Chimaev hace sus pronósticos para tres grandes peleas de campeonatoHoy, 08:23McGregor culpa al árbitro tras su pelea con Holloway: ¿es posible el mayor regreso en la historia del deporte?McGregor culpa al árbitro tras su pelea con Holloway: ¿es posible el mayor regreso en la historia del deporte?Hoy, 08:18Merab Dvalishvili hace una declaración impactante sobre la derrota de su rivalMerab Dvalishvili hace una declaración impactante sobre la derrota de su rivalHoy, 08:10La llama olímpica se dirige a Samarcanda: Anand entrega la antorcha sagrada a SindarovLa llama olímpica se dirige a Samarcanda: Anand entrega la antorcha sagrada a SindarovHoy, 07:49¡Una remontada de infarto! El Inter remonta un 0-2 y vence al Udinese por 5-3¡Una remontada de infarto! El Inter remonta un 0-2 y vence al Udinese por 5-3Hoy, 06:36
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
«¡Denme un oponente más fuerte!»: Michael Page tras su pelea contra Nursulton Ruziboev
«¡Denme un oponente más fuerte!»: Michael Page tras su pelea contra Nursulton Ruziboev
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Un recital en una nueva posición: Behruz Karimov deslumbra con el Lugano
Un recital en una nueva posición: Behruz Karimov deslumbra con el Lugano
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en el partido del Manchester City contra el Porto?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en el partido del Manchester City contra el Porto?