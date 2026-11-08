30 puntos y 2.º puesto: el Real Madrid aumenta la presión en la carrera por el título de La Liga

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30 puntos y 2.º puesto: el Real Madrid aumenta la presión en la carrera por el título de La Liga

Se disputó uno de los duelos centrales de la 12.ª jornada de La Liga española. El Real Madrid visitó a un rival peligroso como el Valencia, logrando una contundente victoria por 3-0 con tres goles sin respuesta.

El encuentro, marcado por los brillantes ataques del «club blanco» y el nerviosismo de los locales, terminó con un dominio absoluto de los madrileños.

La obra maestra de Valverde y el punto final de Mbappé: Crónica del partido

En el estadio de Mestalla, los visitantes desmantelaron la defensa rival con hermosas combinaciones:

  • Supergol de Valverde: En el minuto 28, Federico Valverde abrió el marcador con un disparo potente y preciso — 0-1;

  • La ventaja de Güler: Poco después, en el minuto 36, el joven talento turco Arda Güler amplió la diferencia, permitiendo al club madrileño irse al descanso con una ventaja sólida — 0-2;

  • El golpe final de Mbappé y tarjeta roja: En la segunda parte, el Real no bajó la intensidad y en el minuto 75, Kylian Mbappé anotó su gol. Cinco minutos después, en el minuto 80, el capitán del Valencia, José Luis Gayà, fue expulsado por una falta grave, acabando con las esperanzas de remontada de los locales.

Tabla de posiciones: Una lucha intensa por el campeonato

Este gran éxito a domicilio tuvo un impacto significativo en la clasificación:

  • El Real asciende al 2.º puesto: Tras sumar 3 puntos valiosos, los madrileños alcanzan los 30 puntos consolidando la 2.ª posición y manteniendo la presión en la lucha por el liderato;

  • Valencia en zona peligrosa: El equipo «che», que no logra salir de la crisis, se mantiene en la peligrosa 19.ª posición con solo 9 puntos tras 12 jornadas.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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