El precio de Bitcoin cae por debajo de los 72 000 USD: MicroStrategy comienza a vender

El mercado de las criptomonedas ha sido testigo de un cambio importante por primera vez en cuatro años. El precio de Bitcoin ha caído por debajo del nivel de los 72 000 USD, despertando cautela entre los inversores. Este descenso está relacionado con la decisión de MicroStrategy de vender parte de sus activos tras una larga pausa. Así lo informa Coindesk.com .

Por primera vez en cuatro años, MicroStrategy ha puesto a la venta una parte de sus reservas de Bitcoin. Este paso inesperado sorprendió a los participantes del mercado, ya que la empresa había seguido hasta ahora una estrategia de compra y retención a largo plazo de criptoactivos.

Según los analistas, la caída del precio de Bitcoin no solo se debe a las acciones de MicroStrategy, sino también a la dinámica general del mercado. Los inversores siguen de cerca las decisiones económicas esperadas de la Fed y los datos de inflación, lo que aumenta la volatilidad en los mercados cripto y bursátiles.

Sin embargo, muchos expertos subrayan que las previsiones a largo plazo para Bitcoin siguen siendo positivas. Aunque se observa una caída de precios a corto plazo, el interés por la tecnología blockchain y el flujo de inversiones institucionales continúan. La forma en que el mercado se adapte a este nuevo nivel de precios en las próximas semanas será crucial.