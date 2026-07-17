La marca OnePlus abandona oficialmente los mercados de EE. UU. y Europa

OnePlus, uno de los participantes más conocidos en el mercado de los smartphones, ha dado un giro inesperado y drástico en sus operaciones. La compañía anunció que cesará oficialmente sus actividades en las regiones de EE. UU. y Europa y que no se presentarán nuevos productos en estas áreas. Se espera que esta decisión cambie el equilibrio de poder en el mercado tecnológico global. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los representantes de la empresa, como parte de una nueva estrategia global, las ventas de productos en América del Norte y Europa llegarán a su fin. Actualmente, los últimos modelos como el OnePlus 15 todavía están disponibles en las tiendas oficiales de OnePlus, pero una vez que se agoten las existencias, no se repondrán. Esto significa que para los fanáticos de la marca, las oportunidades de comprar sus dispositivos favoritos en estas regiones serán limitadas.

Cambios en el mercado y la relación con la marca Oppo

Según la información de ixbt.com, Oppo , la marca hermana de OnePlus, ocupará su lugar en el mercado europeo. Sin embargo, la situación en el mercado estadounidense es un poco más compleja: la marca Oppo tampoco opera oficialmente allí. Como resultado, debido a estos cambios estratégicos, estas marcas que forman parte del holding BBK Electronics están abandonando casi por completo el mercado estadounidense.

Para los usuarios de Uzbekistán, esta noticia podría tener un impacto indirecto. Por lo general, las versiones de los smartphones OnePlus destinadas a Europa y EE. UU. también eran populares en nuestro mercado. Ahora, debido a que el enfoque principal se traslada a la región asiática, es probable que aumente la cuota de modelos producidos para China o India en el mercado local.

El mercado indio y los planes futuros

La compañía anunció que mantendrá el mercado indio como su región estratégica más importante. En el comunicado de OnePlus se afirma que el nivel de soporte en India es «inquebrantable» y que pronto se presentarán nuevos productos. A pesar de esto, algunas fuentes influyentes informan que la empresa podría reducir sus actividades en el mercado indio a principios del próximo año.

La dirección de OnePlus ha negado tales especulaciones, respondiendo que «nuestras acciones hablan más fuerte que las suposiciones». A pesar de ello, la salida de la marca de los mercados occidentales se considera una gran pérdida para el mundo de la tecnología. La marca, alguna vez conocida como el «asesino de flagships», está revisando significativamente su plan de expansión global.

En conclusión, la salida de la marca OnePlus de EE. UU. y Europa cambiará el entorno competitivo en el segmento de los smartphones. A partir de ahora, la atención en estas regiones se centrará en gigantes como Samsung, Apple y Google, así como en otras marcas chinas que intentan llenar el vacío.