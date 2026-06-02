La venta de Bitcoin de Strategy plantea nuevas preguntas en el mercado

Las acciones de Strategy, liderada por Michael Saylor, comenzaron a caer el lunes después de que la compañía anunciara su primera venta de Bitcoin, abandonando su filosofía de "nunca vender". Las acciones de MSTR, que cotizan en el Nasdaq, perdieron más del 6,5% de su valor a principios de semana, aunque la caída se desaceleró por la tarde. Así lo informa Cointelegraph.com informa al respecto.

Según el análisis de la firma de investigación Delphi Digital, la venta de 32 Bitcoin (BTC) la semana pasada cambió las perspectivas a largo plazo del mercado. Ahora, los inversores ven a la compañía no solo como un acumulador de criptomonedas, sino como un modelo de tesorería corporativa con un enfoque flexible en la gestión del balance.

El presidente de la compañía, Michael Saylor, explicó que la venta es parte de una estrategia para respaldar acciones preferentes que pagan dividendos y están respaldadas por Bitcoin, llamadas STRC. Según él, este paso tiene como objetivo aumentar el valor para los accionistas y optimizar la cantidad de Bitcoin por acción.

El CEO de Strategy, Phong Le, destacó que vender Bitcoin a un precio cercano al costo de adquisición ayuda a reducir las obligaciones fiscales. Aunque la cantidad vendida es muy pequeña en relación con las reservas totales de la compañía, se espera que este evento tenga un impacto significativo en la liquidez del mercado de Bitcoin y en la dinámica de gobierno corporativo.