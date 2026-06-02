Dogecoin será más accesible para inversores institucionales

La división corporativa de la Dogecoin Foundation ha establecido una asociación con Paxos. Según este acuerdo, la criptomoneda DOGE se integrará en la infraestructura de corretaje y custodia de Paxos. Se espera que esto amplíe el acceso al memecoin a través de canales financieros regulados, informa Cointelegraph.com. informa.

Según un anuncio realizado el lunes, Dogecoin ya está disponible en la plataforma Paxos. Esto abre la puerta a que empresas fintech, sistemas de pago y clientes institucionales evalúen añadir este activo a sus servicios. Paxos proporciona actualmente infraestructura cripto para grandes plataformas como PayPal, Venmo, Interactive Brokers y Mercado Libre.

Aunque Dogecoin sigue siendo el mayor memecoin con una capitalización de mercado de 15,53 mil millones de USD, la demanda institucional es menor que para Bitcoin y Ethereum. Sin embargo, el interés ha crecido recientemente: el Grayscale Dogecoin Trust se lanzó en enero de 2025 y el ETF de Dogecoin de 21Shares se registró en EE. UU.

La situación general del mercado sigue siendo algo lenta. Según CoinShares, la semana pasada se retiraron 1,67 mil millones de USD de productos de intercambio de criptomonedas. Los inversores son cautelosos con los activos de riesgo debido a la inflación, los precios de la energía y las tensiones geopolíticas en el Golfo Pérsico.

Los expertos creen que la disminución de la demanda de activos digitales también podría estar relacionada con el retraso del proyecto de ley CLARITY Act, que regularía el mercado de activos digitales en EE. UU. No obstante, la entrada de Dogecoin en las grandes infraestructuras financieras podría fortalecer su posición futura.