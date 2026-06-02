Bitmine compra 52 millones de USD en ETH: Tom Lee espera un aumento de precios

Bitmine Immersion Technologies ha comprado otros 52 millones de dólares en Ethereum (ETH). El presidente de la compañía, Tom Lee, enfatizó que el precio del token aún no refleja el verdadero potencial de la cadena de bloques de Ethereum. Según un comunicado del lunes, la empresa adquirió 26,497 ETH durante la semana pasada. Esto fue reportado por Cointelegraph.com .

Tom Lee calificó la situación actual del mercado de criptomonedas como la etapa inicial de una "cripto-primavera". En su opinión, aunque los fundamentos de Ethereum se están fortaleciendo, los precios del mercado aún no se han ajustado. Bitmine es actualmente la empresa con la mayor tesorería de Ether, con 5.4 millones de ETH (aproximadamente 10,500 millones de USD).

Según CoinGecko, Ether cayó un 4.7% la semana pasada, cotizando entre 1,963 USD y 2,126 USD. En una entrevista con CNBC, Lee dijo que si bien la estancamiento en el mercado cripto decepciona a los inversores mientras otros sectores como el software crecen, esto es algo habitual al final de un "cripto-invierno".

El experto destacó que la tesis de que Bitcoin y Ethereum se convertirán en la forma principal de dinero en el futuro sigue vigente. Especialmente con el desarrollo de sistemas de IA (inteligencia artificial), aumentará la necesidad de sistemas de identificación y verificación descentralizados, que es precisamente la solución que ofrecen las tecnologías cripto.

Bitmine planea acumular el 5% del suministro total de ETH en circulación para julio de 2025. Actualmente, la compañía ha alcanzado el 90% de su objetivo y espera llegar a la meta final para 2026.