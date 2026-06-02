El precio de Bitcoin cae por debajo de los 71 000 $ ante las tensiones entre EE. UU. e Irán

El lunes, el precio de Bitcoin (BTC) cayó a su nivel más bajo en siete semanas ante la disminución de las esperanzas de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Según TradingView, el par BTC/USD registró un nivel cercano a los 71 000 $ por primera vez desde mediados de abril. Así lo informa Cointelegraph.com informa .

La caída del mercado se produjo tras conocerse que no se materializaría un acuerdo de alto el fuego de 60 días destinado a detener el conflicto entre Estados Unidos e Irán. El recurso analítico The Kobeissi Letter destacó el drástico cambio de los acontecimientos en la red social X.

Los analistas señalan las declaraciones realizadas por el presidente estadounidense Donald Trump durante el fin de semana. Donald Trump había dicho hace nueve días que un acuerdo con Irán ocurriría "pronto", pero la retórica reciente sugiere lo contrario.

En este contexto geopolítico, el precio del petróleo WTI se acercó a los 95 $, lo que volvió a poner la presión inflacionaria sobre la mesa. El mercado bursátil ha logrado evitar grandes pérdidas hasta ahora, y el índice S&P 500 sigue absorbiendo la turbulencia en torno a Irán.

Bitcoin no pudo beneficiarse de los datos positivos de producción de EE. UU. que habían apoyado al mercado de criptomonedas desde febrero. Por lo general, tales indicadores de crecimiento económico afectarían positivamente el precio de BTC, pero esta vez prevalecieron los riesgos geopolíticos.